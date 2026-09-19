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EHC FreiburgTransfer-News

Erfahrener PENNY DEL-Verteidiger wechselt zu den Wölfen

19. September 20261 Mins read539
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Moritz Wirth - © Bruno Dietrich / City-Press
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Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg hat einen weiteren wichtigen Baustein für seine Mannschaft verpflichtet.

Moritz Wirth wird künftig das Trikot der Wölfe tragen. Der 27-jährige Verteidiger bringt umfangreiche Erfahrung aus der PENNY DEL sowie Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft mit nach Freiburg.

Nach Stationen in Nürnberg und Mannheim etablierte sich der Verteidiger in der PENNY DEL und spielte unter anderem für die Fischtown Pinguins und die Düsseldorfer EG. Im Sommer 2025 schloss er sich den Augsburger Panthern an. Insgesamt absolvierte Wirth dabei bereits 268 PENNY DEL-Partien und sammelte als Verteidiger 34 Scorerpunkte. Zudem durchlief er sämtliche deutschen Nachwuchsnationalmannschaften und wurde bereits viermal für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, zuletzt in der Saison 2023/24.

„Mit Moritz Wirth gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger, der über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt hat. Er bringt eine robuste Spielweise und viel defensive Qualität mit. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er unserer Mannschaft Stabilität geben und uns auf dem Eis wichtige Impulse verleihen“, sagt der sportliche Leiter Simon Danner.

Wirth selbst freut sich auf seine neue Aufgabe im Breisgau: „Ich freue mich auf die Mannschaft, die Fankulisse im Stadion (das habe ich in den letzten Monaten sehr vermisst) und die traumhafte Region im Breisgau. Die Gespräche mit Simon, Johannes und der Organisation waren sehr positiv, und ich konnte mich schnell für einen Wechsel entscheiden. Ich bin gut vorbereitet und freue mich auf viele Siege und tolle Momente im Wölfe-Trikot.“

Mit Moritz Wirth verstärkt der EHC Freiburg seine Defensive mit einem erfahrenen PENNY DEL-Verteidiger. Nach Stationen in Nürnberg, Mannheim, Bremerhaven, Düsseldorf und Augsburg führt ihn sein Weg nun in den Breisgau.

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