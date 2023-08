Erfahrener DEL2-Verteidiger kehrt nach Bayreuth zurÃ¼ck

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers haben sich – nach einem ersten Engagement in der Wagnerstadt zur Saison 2019/2020 – zum zweiten...

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers haben sich – nach einem ersten Engagement in der Wagnerstadt zur Saison 2019/2020 – zum zweiten Mal die Dienste von Tomas Schmidt gesichert und den deutsch-tschechischen Verteidiger unter Vertrag genommen.

Der 34-jährige Linksschütze wechselt vom DEL2-Club aus Kaufbeuren zu den Tigers.

Der erfahrene Defender, der nach einer ersten Oberligasaison in Regensburg und anschließenden neun Spielzeiten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse mit fast 500 Einsätzen nun den Weg zurück nach Oberfranken findet, geht die Saison in Bayreuth mit großer Vorfreude an. Mit 37 Scorerpunkten (10 Tore) bestritt der 1,82 Meter große und 87 Kilo schwere Athlet damals seine persönlich punktbeste Saison in der DEL2.

„Ich hatte bereits bei meinem ersten Engagement in Bayreuth nur positive Erfahrungen gemacht. Als ich nun mit Rainer und Rich gesprochen habe und sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich dem Team helfen kann, musste ich persönlich nicht lange überlegen. Natürlich habe ich das Geschehen in Bayreuth nach meinem Abgang weiter verfolgt und auch die Situation im Sommer. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, den Verein bei seiner Neuausrichtung zu unterstützen und meinen Beitrag leisten zu können“, so Schmidt selbst zu seiner Rückkehr. Schmidt erinnert sich gerne an seine erste Zeit, die er in Bayreuth verbracht hat: „Es war eine geile Saison damals in Bayreuth, auch für mich persönlich. Ich denke, es war einer der besten Spielzeiten, die ich erlebt habe. Klar haben wir das Angebot auch in der Familie besprochen, aber es war sehr schnell klar, dass wir gerne nach Bayreuth kommen. Inzwischen sind wir eine kleine Familie. Nächste Woche sind wir mit meiner Frau Dada und unserem kleinen Sohn Tom vor Ort.“

Die Bayreuth Tigers wissen, was sie von Tomas erwarten können. Er wird neben Steffen Tölzer als einer der erfahrensten Akteure die in weiten Teilen junge Mannschaft führen und wird als kampfstarker Verteidiger und mit seinem guten Stellungsspiel entsprechend mit Leistung vorangehen müssen.

„Tomas Schmidt ist ein erfahrener und etablierter Verteidiger, der unserer Defensive zusätzlich die nötige Stabilität verleihen wird. Wir wissen also, was wir erwarten können und zudem passt er aus unserer Sicht menschlich gut in unser Team. Er wird alles dafür tun, dass wir mit ihm zusammen unserer anvisierten Ziele erreichen können“, so Manager Sport Rainer Schan zur Personalie des neuen Verteidigers.

