Erfahrener DEL2- und Oberliga-Verteidiger im besten Hockey-Alter wechselt nach Rostock!

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas können den sechsten Verteidiger für die kommende Spielzeit vorstellen.

Von den Hamburg Crocodiles wechselt Jan Tramm an die Ostseeküste.

Jan Tramm, 27, bringt reichlich Erfahrung in die Abwehr der Raubfische. In der Oberliga kam Tramm für die Hamburg Crocodiles und die Hannover Indians in Hauptsaison und Playoffs auf insgesamt 274 Einsätze. In der DEL2 stand der gebürtige Hamburger 233-mal im Aufgebot.

In Hamburg zählt der Linksschütze über Jahre zu den wichtigsten Defensivspielern. Auch offensiv konnte Tramm in den Saisons 2020/21 und 2021/22 mit 25 und 29 Punkten überzeugen.

In Rostock trifft der Neuzugang auf seinen ehemaligen Mitspieler Raik Rennert. Das Besondere: In Hamburg fungierte Tramm als Mentor für den damaligen Jungspund. Raik Rennert sagt: „Jan ist ein überragender Typ, der mir sehr geholfen hat. Er haut sich in jedem Spiel komplett rein, gibt niemals auf und ist auch abseits des Eises ein Vorbild.”

Das Statement von Coach Lenny Soccio: „Jan ist super erfahren, ein guter und wichtiger Typ für unsere junge Kabine. Dazu spielt er mit Kopf, er kann auch ein Powerplay führen. Dazu kommt ein sehr guter Schuss, den er für uns hoffentlich noch häufiger als in Hamburg einsetzen kann. Er wird zu 100 Prozent in unsere neue Mannschaft passen, und wir sind froh, dass er sich für Rostock entschieden hat.