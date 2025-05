Erfahrener Defender aus Garmisch nach Oberfranken

Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Tigers bauen weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Verstärkung für die Defensive wurde mit Jan Niklas Pietsch vom Liga-Konkurrenten SC Riessersee gefunden.

In knapp 700 Oberliga-Spielen lief der in Bad Homburg geborene Linksschütze auf und konnte sich dabei über 400 Mal auf dem Scoreboard eintragen, was Beleg für seinen vorhandenen offensiven Output darstellt. Ebenso finden sich gut 100 Auftritte in Deutschlands zweithöchster Spielklasse sowie 13 DEL-Partien in der Vita des 34-jährigen Routiniers.

Seine Jugendzeit verbrachte Pietsch in Bad Nauheim, von wo er später nach Mannheim in die DNL wechselte und mit den Jungadlern zweimal die DNL-Meisterschaft feiern durfte. Nach einigen ersten Einsätzen in der DEL bei Krefeld konnte Pietsch bei diversen Clubs der zweiten Liga und der Oberliga Erfahrungen sammeln. Zwei Meisterschaften wurden es auch in der Oberliga, einmal verbunden mit dem DEL2-Aufstieg der Roten Teufel aus Bad Nauheim.

Pietsch gilt als kampfstarker Verteidiger, der dennoch technisch versiert ist und einen gewissen Zug zum Tor mitbringt.

„Jan ist ein Verteidiger, der in beide Richtungen spielt. Er ist ein sehr solider Skater. Außerdem beherrscht er den Puck gut und kann einen guten ersten Pass spielen. Er ist körperlich stark, engagiert und in der eigenen Zone sehr solide. Jan ist ein weiterer Spieler, der uns Führungsstärke und Erfahrung bringen wird. Außerdem kann Jan beim Powerplay sowie auch im Penalty-Killing eine wertvolle Rolle spielen“, freut sich Head-Coach Suarez über einen weiteren Baustein in der Defensive.

Erste Einschätzungen vom neuen Verteidiger der onesto Tigers konnten wir in einem Telefoninterview einholen.

Warum Bayreuth? Wie kam es zum Kontakt und was gab den Ausschlag?

Jan Niklas Pietsch: Ich denke Bayreuth ist ein top Standort mit viel Potenzial, auch wenn die letzten 2 Jahre sicherlich schwer waren. Der Kontakt kam über meinen Berater zustande.

Welche Erfahrungen bzw. Erinnerungen hast du an Bayreuth aus den Spielen gegen deinen neuen Verein?

Jan Niklas Pietsch: Vor zwei Jahren waren es brutal intensive Spiele und die Stimmung war super. Von letzter Saison bleibt mir noch das komplett verrückte 9:7 im Kopf. Grundsätzlich hat es immer Spaß gemacht in Bayreuth zu spielen, weil die Stimmung immer gut war.

Was weißt du über Bayreuth insgesamt?

Jan Niklas Pietsch: An sich noch nicht besonders viel. Ich habe mich bisher im Internet über die Stadt informiert. Ich werde mir die Stadt im Sommer auf jeden Fall nochmal anschauen. Sam Verelst, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin, hat mir nur gutes erzählt über die Stadt. Hier kann man gut leben.

Du hast im Norden wie auch im Süden gespielt. Wo siehst du hier Unterschiede, wenn es welche gibt?

Jan Niklas Pietsch: Das ist schwer zu sagen. Insgesamt wird in beiden Staffeln gutes Eishockey gespielt und das Niveau steigt meiner Meinung nach immer mehr an.

Du hast die letzten 10 Jahre – ausgenommen einer Saison und bedingt durch die Pandemie – immer Playoffs gespielt. Hast du Ziele, die du mit dem Team aber auch für dich persönlich verfolgst?

Jan Niklas Pietsch: Ich will unbedingt wieder Playoffs spielen. Das ist einfach die geilste Zeit im Jahr. Ich will mit Leistung vorangehen und helfen möglichst viele Punkte zu holen.

Wie verbringst du den Sommer und wann geht es wieder intensiv in die Sommervorbereitung?

Jan Niklas Pietsch: Ich wohne den Sommer über mit meiner Familie in meiner Heimat in der Nähe von Bad Nauheim. Das Sommertraining hat für mich schon begonnen. Aber natürlich freue ich mich schon jetzt wieder auf die ersten Eiseinheiten.

Jan, vielen Dank. Wir freuen uns, dich bald in Bayreuth und vor allem im Tigerkäfig begrüßen zu dürfen und wünschen dir viel Spaß und Erfolg mit deinem neuen Team.

