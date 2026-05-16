Erfahrener Angreifer wechselt ins Piraten-Lager

Buchloe. (chs) Über den Zuwachs eines erfahrenen Offensivmannes mit reichlich Torinstinkt dürfen sich die Buchloer Piraten freuen.

Denn mit Lars Grözinger können die Verantwortlichen den nächsten Neuzugang bekannt geben, der nicht nur die Bayernliga gut kennt, sondern der bereits auch jahrelang höherklassig unter Beweis gestellt hat, wo das Tor steht. Und genau ein solcher Spielertyp ist in jeder Mannschaft gerne gesehen – vor allem auch um die jungen Spieler mit der nötigen Erfahrung und Führungsqualität zu unterstützen. Dementsprechend glücklich zeigt man sich daher bei den Freibeutern, dass man sich die Dienste von Lars Grözinger sichern konnte, der zuletzt beim Nachbarn in Landsberg unter Vertrag stand und der in seiner Laufbahn schon zur Genüge gezeigt hat, dass er genau diese Attribute aufs Eis bringen kann.

„Es freut mich riesig, dass sich Lars für uns entschieden hat“, kommentiert auch ESV-Trainer Dominic Weis den Wechsel von Grözinger vom benachbarten Lech an die Gennach. „Larry ist ein sehr intelligenter Spieler mit einem hervorragenden Abschluss und bringt er jede Menge Erfahrung aus seinen diversen höherklassigen Stationen mit“, berichtet der Buchloer Coach, der während seiner Zeit als Landsberger Co-Trainer auch bereits mit dem neuen Mann zusammengearbeitet hat. Daher kann Weis sicherlich auch gut einschätzen, dass der Neuzugang sich gut ins Teamgefüge einfinden wird und für die Buchloer Offensive künftig eine wichtige und erfahrene Stütze sein dürfte. „Ich denke er ist aus meiner Sicht ein absoluter Gewinn für uns – vor allem auch menschlich“, bringt es Weis zusammenfassend auf den Punkt.

Und auch Team-Manager David Strodel zeigt sich über die Zusage des erfahrenen Stürmers erfreut. „Ich habe ihn bei unseren persönlichen Gesprächen als jemanden wahrgenommen, der immer gewinnen will. Und genau diese Einstellung, gepaart mit seiner Führungsqualität, erhoffen wir uns von ihm – auf, aber auch neben dem Eis“, meint Strodel, der das Gesamtprofil des Neuzugangs als ein wesentliches Puzzlestück für den Kader der anstehenden Saison ansieht.

Schließlich sind die Offensivqualitäten des 32-Jährigen beim Blick auf die nackten Zahlen sicherlich unumstritten. Denn der ursprünglich aus Baden-Württemberg stammende Stürmer demonstrierte bereits in jungen Jahren in der DNL seine Fähigkeiten und durfte als Lohn dafür im Nachwuchsbereich auch das ein oder andere Länderspiel für den DEB absolvieren. In Crimmitschau spielte Lars Grözinger anschließend von 2011 bis 2013 auch für zwei Jahre in der Zweiten Liga, ehe der torgefährliche Angreifer danach vor allem in der Oberliga sein Können zeigte, wo er unter anderem in Duisburg und Essen zu einem wichtigen Scorer wurde. Nach insgesamt 335 Oberligapartien mit einer persönlichen Ausbeute von 156 Treffern und 226 Vorlagen wechselte Grözinger dann 2020 schließlich in die Bayernliga – zunächst für drei Spielzeiten nach Kempten und zuletzt für drei Jahre nach Landsberg. Und auch hier bewies Grözinger, dass er mit seinem starken Abschluss und den technischen Fertigkeiten immer noch „goldene“ und damit brandgefährliche Hände hat. Denn in 185 Bayernligaspielen war der Rechtsschütze mit 95 Toren und 124 Assist weiterhin ein zuverlässiger Punktesammler, der vor dem Tor immer noch genau weiß, wo er zu stehen hat, um seine Kaltschnäuzigkeit zu zeigen. Und genau diese erhoffen sich auch die Buchloer im nächsten Winter von ihrem Neuzugang, den man an dieser Stelle herzlich im Piraten-Lager willkommen heißt.