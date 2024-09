Erfahrener Angreifer verstärkt das Luchsrudel

München. (PM MEK) Der Münchner EK kann seinen ersten Neuzugang in der Abteilung Attacke bekanntgeben. Lukas Doubrawa wechselt vom letztjährigen Landesligisten ESC Vilshofen in...

München. (PM MEK) Der Münchner EK kann seinen ersten Neuzugang in der Abteilung Attacke bekanntgeben.

Lukas Doubrawa wechselt vom letztjährigen Landesligisten ESC Vilshofen in die bayrische Landeshauptstadt.

Der neueste Stürmer im Luchsrudel kommt nicht nur aus der Region, sondern verfügt auch noch über eine Menge an höherklassiger Eishockeyerfahrung. Der gebürtige Ebersberger durchlief die Nachwuchsmannschaften des EHC Klostersee. Dort trat er im Grafinger Trikot unter anderem in der Jugend-Bundesliga an. Im Sommer 2013 zog es den gelernten Stürmer schließlich nach Erding. Dort spielte er in der U18-Bayernliga, absolvierte bei der zweiten Mannschaft der Herzogstädter seine ersten Einsätze im Herrenbereich und kam sogar in der Eishockey-Oberliga zum Einsatz. Nach dem Ende seiner Zeit in der U18 ging es für Lukas ein Jahr lang zur U23-Mannschaft des EV Aich, ehe er ab der Saison 2017/18 für den ESC Vilshofen in der Landesliga aufs Eis ging.

Bei den Wölfen wurde der Student zu einem zuverlässigen Landesligaspieler. Lukas trat für den ESC regelmäßig in der dritten Reihe an und konnte in seiner Rolle als Kämpfer stets mit abgeklärter, kompromissloser Spielweise überzeugen. Eine weitere bei den Wölfen unter Beweis gestellte Stärke war seine Disziplin. Obwohl er stets mit der im Eishockey notwendigen Härte spielte, kassierte er in keiner einzigen Saison in Vilshofen mehr als 10 Strafminuten. Als die Wölfe in der vergangenen Spielzeit 2023/24 bereits frühzeitig als sportlicher Absteiger feststanden und mit diversen internen wie externen Baustellen konfrontiert wurden, übernahm Lukas mehr Verantwortung. In 21 Punktspieleinsätzen kam er auf zehn Scorerpunkte und erzielte somit seine beste Ausbeute während seiner Zeit in Vilshofen.

In diesem Sommer verlegte Lukas nach einigen Jahren des Studierens in Passau seinen Lebensmittelpunkt nach München und begab sich somit auf die Suche nach einem neuen Verein. Schnell nahm der engagierte Stürmer Kontakt zur sportlichen Leitung des MEK auf. Nach kurzen Gesprächen stellte er sich den Luchsen beim Sommertraining vor und nahm in der vergangenen Woche am Trainingsauftakt der Landeshauptstädter teil. Schnell waren sich Spieler, Trainer und sportliche Leitung einig, dass Lukas im kommenden Winter im Luchsfell antreten wird.

Mit Lukas können sich die Zuschauer im Münchner Westen auf einen mannschaftsorientierten Power Forward freuen. Der athletische Mittelstürmer verfügt mit 1,93 Metern Größe über Eishockey-Gardemaße und hat kein Problem damit, seinen Körper einzusetzen, auch wenn es weh tut. Trotz seiner Stärken im kämpferischen Bereich bleibt Lukas stets diszipliniert und verbringt nur sehr wenig Zeit auf der Kühlbox. Am Puck agiert er stets zielstrebig und sucht schnell den Torabschluss. Zudem steht er stets für seine Mannschaftskameraden ein und ist somit sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine ein Gewinn für das Luchsrudel. Der Mittelstürmer wird mit der Rückennummer 17 für den Münchner EK auflaufen.