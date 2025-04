Erfahrener Angreifer heuert im Piraten-Lager an

Buchloe. (chs) Führungsqualitäten, reichlich Erfahrung und nicht zuletzt jede Menge Torgefahr. Das sind drei Attribute, mit denen man den zweiten Neuzugang des ESV Buchloe für die kommende Saison ziemlich treffend beschreiben kann.

Die Rede ist von Stürmer Adriano Carciola, der die Pirates ab sofort verstärken wird und nach Offensivverteidiger Alexander Thiel die zweite durchaus hochkarätige Neuverpflichtung der Buchloer darstellt. Der 37-Jährige Deutsch-Italiener Carciola wechselt dabei vom Bodensee von den Lindau Islanders an die Gennach, wo er die letzten beiden Jahre in der Oberliga aktiv war.

„Mit Adriano bekommen wir einen Spieler, der genau das Profil verkörpert, das wir gesucht haben: ein echter Leader – auf dem Eis und in der Kabine“, so die erste Einschätzung von Team-Manager David Strodel zum neuen Mann, der bereits auf jahrelange höherklassige Erfahrung zurückgreifen kann und mit dieser Routine künftig den ESV-Angriff verstärken soll. Dabei hat Carciola kein leichtes Jahr hinter sich, denn bei den Lindauern war der in Kassel geborene Angreifer mit italienischen Wurzeln im vergangenen Winter auf Grund einer schweren Verletzung längere Zeit zum Zuschauen gezwungen. „Adriano hatte keine einfache letzte Saison, aber genau daraus zieht er jetzt Motivation. Er brennt darauf, noch einmal richtig Gas zu geben, Verantwortung zu übernehmen und für Furore zu sorgen. Diese Entschlossenheit und sein unbändiger Wille, es nochmal allen zu zeigen, passen perfekt zu unserer Mentalität“, lässt Strodel wissen.

Adriano Carciola hat wie bereits angeklungen eine durchaus beeindruckende Vita hinter sich. Die ersten Schritte auf dem Eis machte er im Nachwuchs dabei in seiner Geburtsstadt in Kassel, wo er in der Saison 2005/06 auch in der ersten Mannschaft bei den Kassel Huskies in der DEL sein Debüt feierte. Anschließend verbrachte der Offensivmann seine erfolgreichste Zeit aber vor allem in der DEL2 und Oberliga – unter anderem in Dresden, Hannover, Crimmitschau, Ravensburg und Heilbronn. Aber auch nach Kassel kehrte Carciola für insgesamt fünf Spielzeiten in der zweiten Liga nochmals zurück, ehe es den Routinier danach 2019 nach Landsberg verschlug, wo er auf Anhieb auch in der Oberliga ein wichtiger Leistungsträger war. Als die Riverkings 2023 dann in die Bayernliga abstiegen, wechselte Carciola nach Lindau, wo er in der letzten zwei Jahren in 44 Partien 14 Tore und 25 Assists beisteuerte.

„Adriano bringt enorme Erfahrung mit, hat Führungsqualitäten und wird mit seiner Spielweise und Präsenz ein ganz wichtiger Faktor in unserem Team sein“, freut sich Strodel daher über die Zusage des torgefährlichen Neuzugangs, der fast 580 Zweitliga-Partien mit über 350 Scorerpunkten in seiner Laufbahn aufweisen kann. „Wir freuen uns daher sehr, dass er sich für Buchloe entschieden hat – das ist ein starkes Signal für unseren Weg.“

