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Erfahrener Angreifer für die Adler Mannheim

12. Juni 20261 Mins read284
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Patrick Brown - © Steve Babineau/NHLI via Getty Images
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Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben einen weiteren spielstarken und erfahrenen Angreifer unter Vertrag genommen.

Von den Providence Bruins aus der American Hockey League wechselt Patrick Brown zum aktuellen Vizemeister.

„Wir freuen uns sehr, Patrick bei uns willkommen zu heißen. Patricks Entscheidung, sich unserer Organisation anzuschließen, spiegelt die Kultur wider, die in unserem Verein von unseren Spielern, dem Trainerstab, der Vereinsführung und dem Eigentümer aufgebaut wurde. Patrick hatte zahlreiche Angebote aus Nordamerika und Europa, doch letztendlich hat er sich für ein Umfeld entschieden, in dem Teamwork, Inklusion und das gemeinsame Engagement, einander dabei zu helfen, Höchstleistungen zu erbringen, großgeschrieben werden“, sagt Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Für Brown, der in den vergangenen zwei Spielzeiten Kapitän des Farmteams der Boston Bruins war und als Leader gilt, ist es das erste Engagement außerhalb Nordamerikas. In seinen bisherigen zehn Profijahren spielte der 34-Jährige ausschließlich in der NHL sowie der unterklassigen AHL. Für Carolina, Vegas, Philadelphia, Ottawa und Boston absolvierte der US-Amerikaner insgesamt 187 NHL-Partien, in denen ihm 13 Tore und 16 Assists gelangen. Deutlich mehr Spiele bestritt Brown in der AHL: Jeweils im Trikot der Charlotte Checkers, der Chicago Wolves, der Henderson Silver Knights sowie der Providence Bruins stand er 611-mal auf dem Eis, dabei erzielte er 120 Tore und bereitete weitere 186 Treffer mit vor.

„Patrick bringt einen reichen Schatz an Führungserfahrung, ein starkes Zwei-Wege-Spiel, Offensivkraft und den Kampfgeist mit, den unsere Fans schätzen. Er ist ein Spieler, der jeden Tag mit gutem Beispiel vorangeht und die Menschen um ihn herum kontinuierlich besser macht. Wir sind zuversichtlich, dass Patrick und seine Familie hervorragend zu uns passen werden, und wir freuen uns darauf zu sehen, welchen Einfluss er sowohl auf als auch neben dem Eis haben wird“, so Eakins über den Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Patrick Brown @ Elite Prospects

Der Kader 2026/27 in der Übersicht

Tor: Maximilian Franzreb, Jake Hildebrand, Felix Noack
Verteidigung: Dan Renouf, Tobias Fohrler, John Gilmour, Colin Schlenker, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Nicolas Mattinen, Nick Mähler, Hayden Shaw, Tobias Krämer
Sturm: Kristian Reichel, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Yannick Proske, Alexander Ehl, Tom Kühnhackl, Max Calce, Anthony Greco, Marc Michaelis, Zach Solow, Justin Schütz, Maximilian Heim, Brooks Macek, Lennart Nieleck, Patrick Brown

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