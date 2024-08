Erfahrene Dauerbrenner bleiben ESV-Offensive erhalten

Buchloe. (chs) Der Kapitän bleibt an Bord der Piraten – und zudem auch eine weitere ganz wichtige Stütze in den Angriffsreihen des ESV Buchloe....

Das sind kurz zusammengefasst die aktuellsten Verlängerungen, die die Verantwortlichen beim Eishockey-Bayernligisten aus der Gennachstadt für kommende Saison bekannt geben können. Demnach bleiben den Freibeutern sowohl Kapitän Christian Wittmann als auch einer der beständigsten Scorer der letzten Jahre, Alexander Krafczyk, weiter erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass beide auch weiter für uns spielen werden, denn beide sind ganz wichtige Persönlichkeiten auf und neben dem Eis, die uns nun schon jahrelang die Treue halten“, heißt es von der sportlichen Leitung.

Nachdem Robert Wittmann bereits vor geraumer Zeit seinen Verbleib verkündet hat folgt nun auch sein Bruder Christian, womit beide Wittmann-Brüder auch künftig gemeinsam weiterhin für ihren Heimatverein auflaufen werden. „Mit seiner Erfahrung und Einstellung ist Christian sowohl auf dem Eis als auch daneben ein ganz wichtiger Mann für unsere Freibeuter“, heißt es von den Verantwortlichen der Gennachstädter, für die Wittmann in den letzten beiden Jahren als Kapitän auch das „C“ auf der Brust tragen durfte. Ein Grund dafür ist vermutlich auch , dass der 34-Jährige Stürmer mittlerweile zu den Dienstältesten im Team gehört und im kommenden Winter in seine elfte Saison beim ESV im Seniorenbereich geht.

Nachdem Wittmann die ersten Schritte auf dem Buchloer Eis gemacht hat war er im Nachwuchs auch höherklassig in Kaufbeuren und Mannheim aktiv gewesen und hatte zwischenzeitlich in Braunlage und Sonthofen auch Oberligaluft schnuppern können. Seit 2018 spielt der Offensivmann aber wieder für die Freibeuter und war mit 9 Toren und 11 Vorbereitungen im letzten Winter ein erneut beständiger Scorer.

Ebenfalls ein echter Dauerbrenner und eine richtige Identifikationsfigur beim ESV ist inzwischen Alexander Krafczyk geworden, der seit nunmehr acht Jahren einer der absoluten Publikumslieblinge bei den Buchloern ist. Und nun dürfen sich die Fans der Piraten eine weitere Saison über die Tore und Vorlagen eines der uneingeschränkten Leistungsträger im Team der Freibeuter freuen. Mit seiner Vertragsverlängerung geht der Stürmer bei den Gennachstädter im kommenden Winter in sein neunte Spielzeit am Stück bei den Rot-Weißen.

36 Jahre ist der Familienvater mittlerweile alt und dennoch immer noch einer der gefährlichsten Torjäger der Bayernliga. Besonders sein satter Schlagschuss ist bei den Gegnern eine allseits gefürchtete Waffe, mit der Krafczyk auch im vergangenen Winter wieder 31 Treffer und 34 Vorlagen beisteuern konnte und somit nach Demeed Podrezov und Felix Schurr der drittbeste Punktesammler bei den Piraten war. Man kann den sympathischen und immer gut gelaunten Offensivmann somit getrost als Mustersportler bezeichnen, denn nicht nur seine statistischen Werte machen den Angreifer in der Mannschaft und bei den Fans so beliebt, sondern auch seine stets vorbildliche Einstellung und der aufopferungsvolle Einsatz für sein Team. „Die über Jahre konstant guten Leistungen haben Alex zu einem ganz wichtigen Mann für unseren Verein in den letzten Jahren gemacht und wir sind daher sehr froh, dass er uns auch im kommenden Winter nochmals zu Verfügung steht und uns die Treue hält“, so die einhellige Meinung der Verantwortlichen.