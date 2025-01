Erek Virch verlässt die KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Erek Virch verlässt auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung die KSW IceFighters Leipzig.

Der 27-jährige hatte seit der Saison 2015/2016 für den Oberligisten auf dem Eis gestanden und insgesamt 339 Pflichtspiele für die IceFighters absolviert, in denen er 106 Scorerpunkte (21 Tore, 85 Assists) erzielte.

„Erek ist mit seiner derzeitigen sportlichen Situation unzufrieden und ist über seinen Berater mit dem Wunsch nach Vertragsauflösung an uns herangetreten. Wir wollten mit einem breiten Kader bewusst einen gesunden Konkurrenzkampf in der Mannschaft fördern und somit Leistungsanreize schaffen. Die aktuelle sportliche Situation der IceFighters bestätigt uns in dieser Auffassung. Natürlich haben wir aber auch Verständnis für Ereks Wunsch nach mehr Eiszeit. Deshalb möchten wir seiner sportlichen Weiterentwicklung auch nicht im Weg stehen. Er ist im besten Alter, um an einem anderen Standort Fuß zu fassen und sich dort zu beweisen“, sagt Leipzigs sportlicher Leiter André Schilbach.

Geschäftsführer Thomas Potrzebski fügt hinzu: „Nahezu zehn Jahre Treue zu einem Verein sind im Eishockeybusiness wahrlich keine Selbstverständlichkeit. In dieser Zeit hat Erek für sein Team immer alles gegeben, wofür wir ihm danken. Wir bedauern den Abgang, respektieren aber Ereks Wunsch nach Veränderung. Im Namen der gesamten IceFighters-Familie wünschen wir ihm für seine sportlichen und privaten Werdegang nur das Beste.“

Erek Virch wird sich einem anderen Oberligisten anschließen.

