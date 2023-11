Erdinger Siegesserie gerissen: 1:4 Niederlage gegen den TEV Miesbach

Artikel anhören Erding. (PM TSV) Nach rekordverdächtigen 11 Siegen mussten die Erding Gladiators gegen den TEV Miesbach die erste Niederlage einstecken. Die Gäste entschieden...

Erding. (PM TSV) Nach rekordverdächtigen 11 Siegen mussten die Erding Gladiators gegen den TEV Miesbach die erste Niederlage einstecken.

Die Gäste entschieden die ausgeglichene Partie mit 1:4 für sich. „Der Sieg der Gäste geht letztendlich in Ordnung. Unseren Jungs ist aber kein Vorwurf zu machen. Sie haben gut gespielt, aber heute wollte die Scheibe eben nicht ins Tor. Die Niederlage ist kein Beinbruch. Insgesamt haben wir einmal mehr ein hochklassiges, temporeiches und spannendes Eishockey-Spiel erlebt“, so David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

Vor über 1.000 Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena kam der Tabellenführer druckvoll aus der Kabine. In den ersten Minuten schnürte man den TEV förmlich in dessen Drittel ein. Einziges Manko: Der Puck wollte nicht über die Linie. Entweder scheiterte man am Pfosten oder am überragenden Miesbacher Torhüter Philipp Lehr. Erst kurz vor der Pausensirene glückte Maximilian Forster die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung. Dabei war Miesbach mit dem Ein-Tore-Rückstand noch gut bedient, zu dominant trat der TSV auf.

Im zweiten Drittel berannten die Hausherren weiterhin das TEV Tor, doch die Travnicek Truppe gestaltete die Partie nun offener. Folgerichtig fiel der Ausgleich durch Patrick Asselin, der einen Schuss von der blauen Linie unhaltbar abfälschte. Nun war Miesbach am Drücker und Niklas Schlammer musste mehrmals sein ganzes Können unter Beweis stellen. Machtlos war er allerdings als Nick Endress aus kurzer Distanz zum 1:2 traf.

Im letzten Drittel versuchten Michl & Co das Spiel nochmal zu drehen. Doch scheiterte die Schütz-Truppe immer wieder an der kompakt stehenden Defensive des Gegners. Ein Kontertor sowie ein Empty-Net Treffer besiegelten letztendlich die erste Niederlage der Gladiators. Torschützen waren Thomas März sowie Bohumil Slavicek. Der TSV Erding spielte über die gesamte Partie keinesfalls schlechter, doch das Glück war an diesem Abend auf Seiten des routinierten TEV. Dieser spielte einfaches Eishockey, war diszipliniert – Erding hatte kein einziges Überzahl – und holte sich aufgrund einer kampfstarken Leistung nicht unverdient den Sieg.

Das nächste Heimspiel der Herzogstädter steigt am Freitag, 01.12.2023 ab 20 Uhr gegen den EC Pfaffenhofen. Tickets gibt es unter https://erding-gladiators.reservix.de.

