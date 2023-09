Erdinger Fanfest am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den EV Dingolfing

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Die Vorbereitung biegt auf die Zielgerade ein. Noch zwei Testspiele stehen für die Gladiators vor dem Saisonauftakt am 15.10....

Noch zwei Testspiele stehen für die Gladiators vor dem Saisonauftakt am 15.10. in Schweinfurt auf dem Programm. Am kommenden Sonntag kommt es ab 18 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena zum Duell gegen den EV Dingolfing. Zuvor findet ab 14 Uhr hinter der Arena ein Fanfest statt. Neben dem Bayernliga-Kader wird dort ab ca. 16 Uhr der neue Nachwuchs-Coach Thomas Daffner sowie einige Nachwuchsmannschaften mit ihren neuen Trikots präsentiert. Durch das Programm führt wie gewohnt Wolfgang Krzizok. Für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt. „Mit dem Fanfest möchten wir unsere Anhänger auf die anstehende Saison einstimmen und uns gleichzeitig nochmal für die großartige Unterstützung bedanken. Wir hoffen, dass wir bei bestem Wetter ein großes Publikum begrüßen dürfen.“ so David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

Ab 18 Uhr steigt das Testspiel gegen den EV Dingolfing. Bereits vor zwei Wochen kreuzten beide Mannschaften die Schläger. Beim Turnier des Bayernliga-Aufsteigers behielt die Schütz-Truppe in einem engen Spiel mit 4:3 die Oberhand. Bis fünf Minuten vor Ende lag der TSV mit 2:1 im Rückstand. Doch zwei Plihal-Treffer machten schlussendlich den Sieg der Herzogstädter perfekt. Die Isar Rats rund um Trainer Englbrecht bauen auf einen eingespielten Kader. Punktuell verstärkt wurde dieser unter anderem mit dem Ex-Gladiator Lukas Krämmer sowie dem Tschechen Martin Benes, der aus der Oberliga Nord vom EV Krefeld an die Isar wechselte. „Man merkt, dass die Spieler den Saisonstart herbeisehnen. Testspiele sind wichtig, aber wenn es um Punkte geht, liegt noch mehr Spannung in der Luft. Gegen ein kompaktes, defensiv starkes Dingolfing erwarte ich wieder ein enges Spiel.“ so Teamchef Schütz.

