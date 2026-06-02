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TSV Erding Gladiators

Erdinger Doppelpack in Zell am See

2. Juni 20261 Mins read40
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Chris Schutz vor Erdings Goalie Leon Meder - © Pauline Manzke
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Erding. (PM Gladiators) Zum Abschluss der noch offenen Vorbereitungsspiele geben die Erding Gladiators nun den Doppelpack in Zell am See bekannt.

Am Freitag, 4. September, geht es zunächst gegen die Zeller Eisbären. Spielbeginn in Zell am See ist um 19:30 Uhr. Nur einen Tag später, am Samstag, 5. September, folgt an gleicher Stelle das Duell mit den Adlern aus Kitzbühel (19:30 Uhr).

Die Zeller Eisbären, der Traditionsklub aus dem Pinzgau gehört seit vielen Jahren zu den Topadressen der Alps Hockey League. In der vergangenen Saison starteten die Eisbären als Titelverteidiger, wurden in der Hauptrunde Zweiter und schlossen die Masterround als Erster ab. Erst im Halbfinale war Schluss: Dort unterlagen sie dem späteren Meister HC Gherdeina mit 2:4 in der Serie.

Auch die Adler aus Kitzbühel sind ein etabliertes AlpsHL Team und verpassten in der letzten Saison den Playoff-Einzug nur knapp: Platz sechs nach der Hauptrunde, Rang drei in der Qualification Round und ein Ausscheiden in den Pre-Play Offs gegen den – wie kann es anders sein – HC Gherdeina.

Zell am See liegt rund 210 Kilometer von Erding entfernt. Die Anreise führt in der Regel über Salzburg und in den Pinzgau und dauert je nach Verkehr etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Wer den Doppelpack mit Eisbären und Adlern mitnimmt, kann Anreise und Unterkunft einmal planen und zwei Vorbereitungsspiele in einer der schönsten Eishockey Kulissen der AlpsHL erleben.

Für die Erding Gladiators ist dieses Wochenende ein echter Härtetest. Zuerst wartet eines der Topteams der Liga, danach ein Playoff-Anwärter. Zwei physisch und taktisch anspruchsvolle Spiele hintereinander liefern Trainer John Sicinski wertvolle Hinweise.

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