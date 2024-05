“Erdinger Bua” Erik Modlmayr ist und bleibt ein Gladiator

Erding. (PM Gladiators) 21 Jahre, geboren in Erding, Kämpfernatur, Publikumsliebling: Die Sprache ist von Erik Modlmayr. Die Nummer 21 wird auch in der kommenden...

Erding. (PM Gladiators) 21 Jahre, geboren in Erding, Kämpfernatur, Publikumsliebling: Die Sprache ist von Erik Modlmayr.

Die Nummer 21 wird auch in der kommenden Saison für den TSV auflaufen. In der letzten Saison verbuchte Modlmayr in 39 Partien neun Tore und 24 Torvorlagen.

“Obwohl er noch jung ist, ist er ein fester Bestandteil unserer Offensive. Seine Leidenschaft auf dem Eis und sein unbändiger Einsatzwillen sind genau die Charaktereigenschaften, die wir brauchen. Erik ist das beste Beispiel, dass man in Erding den Sprung aus dem Nachwuchs in die Seniorenmannschaft schaffen kann. Wir haben ihn ausgebildet, ihm die Chance gegeben und ernten nun die Früchte unserer exzellenten Jugendarbeit. Er ist ein zentraler Baustein für die Zukunft der Gladiators”, freut sich der sportliche Leiter David Whitney.

“Ich habe zu keiner Sekunde daran gedacht, die Gladiators zu verlassen. Es ist mein Heimatverein, mit dem ich noch viel erreichen möchte. Ich will mehr und mehr Verantwortung übernehmen und den nächsten Schritt gehen”, so Erik Modlmayr.

Wie beliebt er bei den Gladiators Fans ist, zeigte die Trikotversteigerung auf der Abschlussfeier. Nur die Trikots von Rudi Lorenz und Daniel Krzizok erzielten einen höheren Erlös.