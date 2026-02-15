Erding: Zabolotny bleibt – Arbeitssieg in Stuttgart, Niederlage gegen Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben den Vertrag mit Torhüter David Zabolotny für die Saison 2026/2027 verlängert und damit frühzeitig eine Schlüsselposition im Kader besetzt.

Der 31-Jährige war in dieser Spielzeit einer der prägenden Akteure im Gladiators-Trikot.

Zabolotny absolvierte in der laufenden Oberliga-Saison 47 Spiele, stand dabei über 1.991 Minuten auf dem Eis, parierte 1.031 Schüsse und kommt auf einen Gegentorschnitt von 3,62 sowie eine Fangquote von 89,2 Prozent. Neben den nackten Zahlen überzeugte er mit zahlreichen spektakulären Paraden, hielt die Gladiators in vielen Partien im Spiel und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Sein ruhiges Auftreten, seine Professionalität im Alltag und seine Präsenz in der Kabine machten ihn zudem zu einer wichtigen Säule innerhalb der Mannschaft.

Parallel zur Verlängerung wird Zabolotny bis zum Ende der laufenden Saison zum Deggendorfer SC wechseln. Der Spitzenclub der Oberliga Süd ist an Erding herangetreten mit der Anfrage, den Goalie als zusätzlichen Torhüter für die Playoffs neben Stammtorhüter Timo Pielmeier einzubinden. Die Verantwortlichen der Gladiators haben sich entschieden, diesem Wunsch zu entsprechen, um Zabolotny die Möglichkeit zu geben, Playoff-Erfahrung auf höchstem Oberliga-Niveau zu sammeln – in dem Wissen, dass er zur neuen Saison fest nach Erding zurückkehrt. Dabei spielte auch die seit Jahren gute und vertrauensvolle Beziehung zwischen den beiden Standorten eine Rolle: Die Gladiators unterstützen gern, dass Deggendorf seine sportlichen Ziele in den Playoffs bestmöglich verfolgen kann.

Damit die Gladiators die laufende Spielzeit dennoch mit einem stabilen Torhütergespann zu Ende führen können, stößt im Gegenzug Deggendorfs Keeper Raphael Fössinger für die verbleibenden Spiele zum Team. Gemeinsam mit Niklas Schlammer und Johannes Kurrer, der mittels Förderlizenz aus Landshut spielberechtigt ist, bildet er das Torhütertrio für die letzten Partien.

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung senden die Erding Gladiators ein deutliches Signal: Rund um David Zabolotny soll in der Saison 2026/2027 ein konkurrenzfähiges Team aufgebaut werden, das den Fans in der Stadtwerke Erding Arena attraktives Eishockey bietet.

Gladiators zeigen Moral

Die Erding Gladiators haben ein Wochenende mit guten, aber letztlich nur teilweise belohnten Auftritten hinter sich. Gegen den EC Peiting unterlag die Daffner-Truppe zuhause unglücklich mit 4:5, wenige Tage zuvor hatte man sich bei den Stuttgart Rebels einen hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg gesichert.

Vor 925 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena zeigten die Gladiators gegen Peiting einmal mehr eine couragierte und engagierte Leistung, standen am Ende aber wieder ohne Punkte da – ein Spiegelbild der gesamten Saison. Erding kam gut aus der Kabine, setzte die Gäste in den Anfangsminuten unter Druck und war klar tonangebend. Folgerichtig brachte Erik Modlmayr die Hausherren in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, doch fast im Gegenzug nutzte Peiting eine Unaufmerksamkeit in der Defensive zum 1:1-Ausgleich.

Im zweiten Drittel demonstrierte der EC Peiting seine Cleverness und Effizienz. Während Erding gute Torchancen ausließ, schlugen die routinierten Gäste eiskalt zu. Auf das 1:2 antworteten die Gladiators zwar durch Forster im Powerplay mit dem 2:2, doch individuelle Fehler und fehlende Konsequenz wurden hart bestraft: Peiting zog bis zur zweiten Pause auf 2:4 davon. Im Schlussdrittel war Erding offensiv tonangebend, kam auf 29:28 Schüsse und zeigte Moral, verkürzte in einer turbulenten Schlussphase sogar noch auf 4:5 – am Ende blieb trotz starker Aufholjagd nur die Erkenntnis, dass mangelnde Chancenverwertung, unnötige Strafzeiten und fehlende Abgezocktheit erneut Punkte kosteten.

Ganz anders die Gefühlslage beim Auswärtsspiel in Stuttgart: Bei den Rebels feierten die Gladiators einen 3:2-Arbeitssieg und belohnten sich für eine über 60 Minuten kämpferisch starke Vorstellung. In einem spielerisch überschaubaren, aber intensiven Duell ging Erding früh durch Cheyne Matheson in Führung, musste aber noch im ersten Drittel den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Abschnitt ließen die Gäste beste Chancen ungenutzt und kassierten kurz vor Drittelende das 1:2 – erneut ein Rückstand, der die Moral hätte brechen können.

Doch im letzten Drittel zeigten die Gladiators große Moral und drehten die Partie. David Zabolotny parierte mehrere gefährliche Chancen der Rebels und war ein starker Rückhalt. Offensiv legte Erding noch einmal zu: Zunächst markierte erneut Matheson den Ausgleich, ehe Erik Modlmayr mit dem 3:2 die Partie endgültig zugunsten der Gladiators entschied. Am Ende stand ein klassischer Arbeitssieg, der weniger über spielerische Glanzpunkte, dafür umso mehr über Einsatz, Disziplin und Willen zustande kam – und unterstrich, dass die Gladiators jedes Spiel seriös und sportlich fair angehen.

In der Gesamtschau des Wochenendes bleibt festzuhalten: Die Gladiators präsentieren sich kämpferisch intakt, zeigen Moral und kommen immer wieder zurück, doch vor allem gegen erfahrene und clevere Gegner wie Peiting fehlt in den entscheidenden Momenten noch die nötige Effizienz und Ruhe.

Weiter geht es für die Gladiators bereits am Dienstag, 17. Februar, wenn man um 19.30 Uhr bei den Tölzer Löwen antritt. Der Tabellen-Dritte aus Bad Tölz spielt eine starke Saison und verfügt mit Topi Piipponen (48 Punkte in 43 Spielen), Ludwig Nirschl und Michael Keränen über eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga, dazu mit Bittner und Salvarani über ein Torhüter-Duo mit Fangquoten über 90 Prozent – eine echte Herausforderung für die Gladiators.

