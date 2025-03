Erding verliert dramatisch im PenaltyschieÃŸen â€“ KÃ¶nigsbrunn fÃ¼hrt 3:2 in der Serie

Erding. (PM Gladiators) In einem hochklassigen, dramatischen und bis zur letzten Sekunde umkämpften fünften Finalspiel unterlagen die Erding Gladiators dem EHC Königsbrunn mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Die Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena sahen über 60 Minuten eine leidenschaftliche Erdinger Mannschaft, die vor allem in der regulären Spielzeit mehr vom Spiel hatte, sich aber nicht mit dem so wichtigen zweiten Treffer belohnen konnte.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, bei der sich beide Teams wenig schenkten. Anders als in den beiden vorangegangenen Finalspielen stand Erding defensiv wieder deutlich stabiler, ließ kaum klare Chancen der Gäste zu und erarbeitete sich selbst ein Chancenplus.

Im zweiten Drittel nahm die Partie weiter an Fahrt auf. Cheyne Matheson brachte mit einem energischen Alleingang die Arena zum Beben und traf zur verdienten 1:0-Führung für die Gladiators (23:15). Auch im Anschluss blieb Erding am Drücker, hatte gute Möglichkeiten, doch der erlösende zweite Treffer wollte nicht fallen. So blieb Königsbrunn im Spiel – und das sollte sich rächen.

Im Schlussabschnitt zeigten beide Teams weiterhin Playoff-Hockey auf höchstem Niveau. Erding drückte, traf durch Matheson sogar den Pfosten, doch das zweite Tor blieb aus. Dann kam die kalte Dusche: Ein Angriffder Pinguine führte zum Ausgleich durch Tim Bullnheimer (45:30). Die Partie war wieder völlig offen.

In

der Verlängerung spielten beide Teams mit offenem Visier. Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen – dort verwandelte Toms Prokopovics den entscheidenden Versuch für Königsbrunn, während die Gladiators nicht treffen konnten.

Am Ende steht eine bittere Niederlage. Erding zeigte eine starke Reaktion auf die letzten beiden Spiele, kämpfte, spielte mutig – und verpasste den verdienten Lohn nur knapp. In der Serie liegt Königsbrunn nun mit 3:2 in Führung und hat am Freitag die erste Möglichkeit, den Titel zu verteidigen. Die Gladiators werden jedoch alles daransetzen, in der Pharmpur Eisarena ein entscheidendes siebtes Spiel zu erzwingen.

