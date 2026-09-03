Erding und Riessersee: Zwei Härtetests für die Eisbären

Zell am See. (PM EKZ) Die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft weiter auf vollen Touren, kommendes Wochenende testen die Eisbären gleich zweimal gegen deutsche Klubs. Am Freitag ist Erding zu Gast in der KE KELIT Arena, am Sonntag spielen die Zeller in Garmisch.

Training, Training, Training – Marcel Rodman bereitet sein Team weiterhin bestmöglich auf den anstehenden Saisonstart vor. Es wird hart an allen Bereichen gearbeitet, Fitness, Taktik, Spiel mit der Scheibe, Spiel ohne, Angriff, Verteidigung, Special Teams und so weiter. Schon morgen können die Eisbären das Erprobte wieder in die Tat umsetzen, wenn Oberligist Erding empfangen wird.

Die Bayern haben bereits drei Testspiele absolviert, alle gegen Alps Hockey League Mannschaften. Sterzing konnte man zweimal schlagen (3:0 und 2:0), gegen die RB Hockey Juniors setzte es aber zuletzt eine 0:6 Niederlage. Auch bei Erding geht es darum Abläufe zu optimieren, Team-Chemie zu finden und als Mannschaft zusammenzuwachsen. Die „Gladiators“ sind ein starkes Team, das die Eisbären gewiss fordern wird. Gleichzeitig sind sie der Ex-Verein von Raphael Fössinger.

Am Sonntag spielen die Eisbären dann auswärts gegen den SC Riessersee, einen Testgegner, den man aus den vergangenen Jahren bereits gut kennt. Der zehnfache deutsche Meister steckt ebenfalls mitten in der Vorbereitung, zuletzt gab es ein torreiches 4:6 gegen den TEV Miesbach, am Freitag testen sie gegen Füssen. Im Kader der Garmischer ist auch Robin Johansson, der Kapitän aus der Meistersaison 2024/25 des EKZ. In der Vergangenheit waren die Spiele zwischen dem EKZ und Riessersee meist enge Angelegenheiten.

Zell am See muss noch ohne Christian Jennes auskommen, der nächste Woche wieder ins Eistraining einsteigt. Mit dabei sind dafür Kevin Mandl, Darian Nindler und Oliver Perdacher von Kooperationspartner Villach.

Angreifer Zan Jezovsek kennt beide Teams noch aus seiner Zeit in der Oberliga: „Wir sind mit zwei Siegen gegen ICE Teams sehr gut in die Vorbereitung gestartet. Die zwei Teams, die jetzt kommen, sind beide stark, ich erwarte zwei harte Spiele. Beide haben ihre besonderen Qualitäten, wir müssen daher mit 100% Konzentration in die Begegnungen gehen. Ich denke es gibt eine gute Chemie in unserer Mannschaft und wir verbessern uns jeden Tag.“

Spielbeginn in der KE KELIT Arena ist morgen um 19:30 Uhr. Tickets gibt’s an der Abendkassa oder online. Saisonkarten können ebenfalls vor Ort abgeholt werden. Alternativ dazu: Livestream auf valcome.tv

Das Auswärtsspiel am Sonntag startet um 18:00 Uhr, SPRADE TV überträgt das Match live.

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 3

EK Zeller Eisbären vs. Erding Gladiators 0:0 (-:-/-:-/-:-)

Fr, 04.09.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

SR: Nikolic / Kainberger

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 4

SC Riessersee vs. EK Zeller Eisbären 0:0 (-:-/-:-/-:-)

So, 06.09.2026 | 18:00 Uhr, Olympia-Eissport-Zentrum Garmisch-Partenkirchen

486 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht