Erding und Peiting die nächsten Prüfsteine für die onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Bevor es in eine knapp zweiwöchige Pause geht, in welcher traditionell der Deutschland Cup stattfindet und die Teams von der DEL bis zur Oberliga pausieren, bekommt man es mit zwei Mannschaften zu tun, die man dieses Jahr schon als Gegner auf dem Eis hatte und aktuell beide in der Tabelle hinter den Tigers angesiedelt sind.

Mit dem Aufsteiger aus Erding stellt sich am Halloween-Spieltag ein neues „Gesicht“ im Tigerkäfig vor, das man zuletzt im Jahr 2015 in Bayreuth begrüßen durfte. Das Hinspiel gegen die Gladiators, wo ein 5:2 Auswärtssieg gelang, gestalteten die onesto Tigers ähnlich erfolgreich wie das letzte Zusammentreffen in Bayreuth, welches damals mit 6:4 an Gelb-Schwarz ging. Aktuell rangieren unsere Gäste auf dem 12. Platz im Ranking und konnten bis dato 9 Punkte erspielen. Coach Dominik Quinlan konnte mit Thomas Matheson, der im dritten Jahr das Trikot der Erdinger trägt, einen der Aufstiegsgaranten – knapp 80 Punkte trug er zum Erfolg bei – mit in die Oberliga nehmen. Jener Matheson steht mit den neu verpflichteten Marco Pfleger, Europa-Neuling Grady Hobbs und dem DEL-erfahrenen Marc Schmidpeter an der Spitze der internen Scorerliste. Alle vier Akteure verbuchten 9 Punkte bis heute. Aus der Abwehr heraus kurbeln Elia Ostwald (7) und Markus Eberhardt (6) an. Das Torhüterspiel teilen sich zu fast gleichen Anteilen David Zabolotny und Leon Meder, die beide mit einer Fangquote von jenseits der 90% aufwarten können. Beim PP sitzt jeder fünfte Versuch, das PK muss man bei jeder vierten Situation einen Gegentreffer hinnehmen.

Am Sonntag geht es zum EC Peiting. Das Team, das am längsten der Oberliga angehört, konnte 13 Punkte erspielen und findet sich im Augenblick auf Tabellenplatz 11 wieder. Ende September konnten die Tigers in einem engen Spiel mit 5:4 n. P. die Oberhand behalten. 21 Sekunden vor Schluss schoss Barber die Jungs um Coach Suarez in Führung, um 5 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit nochmals den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Den spektakulären Penalty im Michigan-Style, den Bollers im notwendig gewordenen Shootout verwandelte, dürfte schon jetzt zu einem der Highlights der aktuellen Saison gehören. Bei den Oberbayern ragen Thomas Heger (13 Punkte), John MacKonnon (12) sowie Justin Maylan (12) hervor bevor der in Bayreuth bestens bekannte Sebastian Laßmann, der sich bisher 11 Mal auf dem Scoreboard eintragen konnte, folgt. Punktbester Verteidiger ist Christian Obu und mit Tomi Steffen steht ein Goalie parat, der die Mehrzahl der Spiele macht und dabei auf knapp 92% Fangquote kommt. Sein Vertreter Andreas Magg steht bei knapp 88%. Das Powerplay ist mit 11,9% Erfolgsquote ausbaufähig, mit 78% im Penalty-Killing ist man allerdings solide.

Im Lager der Tigers kommt die Pause gerade recht. Nachdem Maxi Meier zurückkehrt ins Lineup, muss man jedoch – und dies voraussichtlich einige Wochen – auf Jan Niklas Pietsch verzichten.

Auch bei Alex Barber kommt ein Einsatz derzeit nicht in Frage. Jannis Hüserich wird aus privaten Gründen an diesem Wochenende fehlen, sodass die verbleibenden Jungs enger zusammenrücken müssen und werden, um mit einem positiven Ausgang in die anschließende Pause gehen zu können. Die Voraussetzungen sind gegeben, haben doch beide Gegner geschwächelt. So quittierten die Erding Gladiators die letzten vier Partien mit Niederlagen. Bei EC Peiting musste man sogar fünf Mal in Folge ohne Zählbares das Eis verlassen.

-av

