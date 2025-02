Erding und Landsberg liefern packende Playoff-Duelle â€“ Serie steht 1:1

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators sind mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg in die Playoffs gestartet, mussten jedoch im zweiten Viertelfinalspiel eine 4:3-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen.

Vor zwei mitreißenden Kulissen in Erding und Landsberg lieferten sich beide Teams intensiven Playoff-Partien – die Serie ist damit völlig offen.

Spiel 1: Gladiators mit starkem Auftakt – 3:0-Sieg gegen Landsberg

Vor über 1500 Fans in der Stadtwerke Erding Arena legten die Gladiators einen konzentrierten Playoff-Start hin, auch wenn sich in den ersten Minuten leichte Nervosität zeigte. Landsberg machte die Räume eng und ließ kaum Chancen zu, sodass das erste Drittel torlos endete.

Mit Beginn des zweiten Drittels übernahm Erding die Spielkontrolle. In der 22. Minute war es Florian Zimmermann, der nach einem entschlossenen Forecheck den 1:0-Führungstreffer erzielte. Die Gäste suchten ihre Chancen im Konterspiel, doch die Defensive der Gladiators stand sicher.

In der 36. Minute folgte der nächste Schlag: Anthony Gagnon nutzte ein Powerplay und versenkte die Scheibe mit einem platzierten Schuss zum 2:0. Die Vorlage lieferten Elia Ostwald und Cheyne Matheson.

Auch im Schlussabschnitt verteidigte Erding konsequent und ließ Landsberg kaum Raum zur Entfaltung. Ian Farrell sorgte in der 52. Minute für die endgültige Entscheidung: Nach einer perfekten Vorlage von Maximilian Forster blieb er vor dem Tor eiskalt und schob zum 3:0-Endstand ein.

Spiel 2: Overtime-Krimi – Landsberg gleicht Serie aus

Im zweiten Spiel in Landsberg lieferten sich beide Teams eine hochdramatische Partie vor 1.340 Fans, darunter rund 200 mitgereiste Gladiators-Anhänger.

Erding startete furios: Bereits nach 69 Sekunden brachte Anthony Gagnon die Gäste in Führung. Florian Zimmermann und Elias Maier setzten den Kanadier perfekt in Szene, der mit einem überlegten Abschluss das 1:0 erzielte.

Doch Landsberg zeigte sich kämpferisch und glich in der 11. Minute durch Victor Östling aus. Der Stürmer setzte sich mit einer starken Einzelaktion durch und bezwang Leon Meder. Die Gladiators hatten jedoch die passende Antwort: Nur 56 Sekunden später staubte Dennis Henter nach einem Schuss von Erik Modlmayr zum 2:1 ab.

Im zweiten Drittel spielte Erding weiter druckvoll und wurde belohnt. Cheyne Matheson nutzte in der 22. Minute ein Powerplay und erhöhte auf 3:1. Doch Landsberg kam nun besser in die Partie. In der 25. Minute verkürzte Manuel Müller im Nachsetzen auf 3:2, wodurch die Gastgeber zurück im Spiel waren.

Landsberg erhöhte im Schlussdrittel den Druck enorm. Leon Meder hielt mit starken Paraden den knappen Vorsprung, doch in der 49. Minute war es erneut Östling, der mit einer sehenswerten Einzelaktion den 3:3-Ausgleich erzielte.

Die Partie musste in die Overtime, und dort dauerte es nur 1:26 Minuten, bis Lars Grözinger den HC Landsberg mit 4:3 in Führung schoss – der Serienausgleich war perfekt.

Fazit & Ausblick:

Nach den ersten beiden packenden Playoff-Duellen steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 1:1. Spiel 3 steigt am Freitag, 14.02., um 20:00 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena, wo die Gladiators vor ihren Fans die Serie wieder in ihre Richtung lenken wollen.

