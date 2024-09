Erding: Sieg und Niederlage zum Auftakt

Erding. (PM Gladiators) Erstes Spiel – erster Sieg: Die Erding Gladiators sind erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Gegen den ERSC Amberg gelang der Daffner-Truppe...

Gegen den ERSC Amberg gelang der Daffner-Truppe ein verdienter 4:1 Sieg. Vor etwa 400 Zuschauer in der heimischen Stadtwerke Erding Arena zeigten sich die Gladiators nach zwei Trainingswochen bereits in guter Form. Von Beginn an übernahmen sie das Zepter und spielten druckvoll auf das Tor der Wild Lions. So war es Mark Waldhausen, der in der 3. Minute den Puck aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Auch in der Folge waren die Herzogstädter spielbestimmend und ließen kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. Folgerichtig erhöhte Elias Maier nach 13. Minuten auf 2:0. Im zweiten Spielabschnitt kamen auch die Oberpfälzer zu der ein oder anderen Chance. Dennoch fiel der Anschlusstreffer aus heiterem Himmel. Michael Kirchberger zog ab und die Hartgummischeibe glitt über die Fanghand von Gladiators Goalie Patrick Mayer – er kam nach 30 Minuten für Leon Meder ins Gehäuse – in die Maschen. Doch postwendend gelang Erding die Antwort. Erik Modlmayr tankte sich durch und schloss sehenswert zum 3:1 ab. In einer äußerst fairen Partie, beide Mannschaften mussten nur einmal auf die Strafbank, gelang schließlich Florian Zimmermann in der einen Überzahlsituation das 4:1. Im letzten Drittel merkte man beiden Mannschaften die frühe Phase der Vorbereitung an. Weitere Treffer fielen nicht.

Emotionaler Höhepunkt des Wochenendes war das Abschiedsspiel von Daniel Krzizok. Der All-Time Topscorer der Gladiators trommelte zahlreiche Weggefährten aus seiner Karriere zusammen, so dass die zahlreichen Zuschauer ein torreiches Eishockeyspektakel zwischen dem Team “Nachwuchs” mit dem Team “Zuakafft” sahen. Ein würdiger Abschied in stimmungsvoller Atmosphäre!

Beim zweiten Testspiel gegen den Oberligisten EHF Passau Black Hawks zeigten die Gladiators trotz einer 4:2 Niederlage eine couragierte Leistung. Ohne den erkrankten Elias Maier und den verletzten Cheyne Matheson spielte die Daffner Truppe mutig und ging in der fünften Spielminute nach einem Solo durch Erik Modlmayr mit 0:1 in Führung. Selbst wenn Passau durch den lettischen Kontingentspieler Arturs Sevcenko schnell zum Ausgleich kam, war der Klassenunterschied über weite Strecken der Partie nicht zu erkennen. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Hausherren durch Davin Maus zur Führung. In der Folge sahen die rund 300 Zuschauer ein ansehnliches und jederzeit faires Spiel. Im letzten Drittel erhöhte zunächst abermals Sevcenko auf 3:1. Doch Erding steckte nicht auf und Neuzugang Kyle Brothers verkürzte auf 3:2. Den Endstand zum 4:2 stellte schließlich Routinier René Röthke her. So ging Passau, das eine Woche vor Saisonbeginn nicht mit dem letzten Risiko zu Werke ging, als verdienter Sieger vom Eis. Die Gladiators wiederum können mit den Leistungen vom Wochenende zufrieden sein, ist man doch erst seit Kurzem im Eistraining.

Das nächste Heimspiel steigt am kommenden Freitag, 20 Uhr gegen den amtierenden Bayernliga Meister EHC Königsbrunn.