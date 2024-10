Erding: Niederlage und Sieg zum Abschluss der Vorbereitung

Erding. (PM Gladiators) Mit einer 1:4 Niederlage gegen den EHC Klostersee sowie einem 7:5 Erfolg gegen den TEV Miesbach beendeten die Erding Gladiators eine...

Erding. (PM Gladiators) Mit einer 1:4 Niederlage gegen den EHC Klostersee sowie einem 7:5 Erfolg gegen den TEV Miesbach beendeten die Erding Gladiators eine gute Vorbereitung.

Am kommenden Sonntag, 18 Uhr, startet die mit Spannung erwartete Saison mit einem Heimspiel gegen den ESV Buchloe.

Vor 400 Zuschauern in der „Scheune“ von Grafing mussten sich die Erding Gladiators mit 4:1 geschlagen geben. Dabei kam die Truppe von Trainer Acker motiviert aus der Kabine und wollte zeigen, dass die 1:7 Pleite gegen Erding vom letzten Wochenende nicht den Leistungsstand der Mannschaft widerspiegelte. Auch bedingt durch eine frühe Überzahlsituation erarbeiteten sich die Hausherren in den ersten Minuten eine Überlegenheit. Folgerichtig fiel nach einem individuellen Fehler der Gladiators in der 6. Spielminute das 1:0 durch Kelvin Walz. Anschließend konnte die Daffner Truppe die Partie ausgeglichener gestalten und kam selbst zu guten Tormöglichkeiten. Allerdings scheiterte man ein ums andere Mal an dem sehr gut aufgelegten Torhüter Lukas Steinhauer. Nahezu aus dem Nichts erzielte Klostersee durch Mathias Baumhackl das 2:0. Das zweite Drittel dominierten die Erding Gladiators über weite Strecken. Druckvoll belagerten sie das Tor der Grafinger, einzig die Chancenverwertung war zu bemängeln. Nur Cheyne Matheson konnte Steinhauer überwinden. Dabei verwertete er seinen eigenen Abpraller gekonnt aus der Luft. In den letzten 20 Minuten lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Erding hatte zwar weiterhin die besseren Torgelegenheiten, doch überzeugte Klostersee mit Einsatzwillen. Immer wieder schmissen sie sich in die Schüsse, hatten ein Bein oder einen Schläger dazwischen und konnten sich auf ihren Torhüter verlassen. Zudem hatte der EHC das notwendige Quäntchen Glück, so dass bei den weiteren Toren durch Simon Roeder und abermals Walz abgefälschte Schüsse den Weg in den Kasten der Herzogstädter fanden. Am Ende stand ein 4:1 Erfolg für Klostersee auf der Anzeigentafel.

Eine torreiche Partie bekamen die über 400 Zuseher in der Stadtwerke Erding Arena beim 7:5 Erfolg der Gladiators gegen den TEV Miesbach zu Gesicht. Musste Trainer Daffner weiterhin auf Maier, Busch und Modlmayr verzichten, konnten auch die Gäste nur dezimiert antreten. Dennoch entwickelte sich eine über weite Strecken sehenswerte Partie. Bereits nach 9 Sekunden erzielten die Gäste den Führungstreffer. Schlickenrieder bestrafte einen Fehler im Erdinger Aufbauspiel. Erding ließ sich vom frühen Gegentreffer aber nicht einschüchtern, sondern übernahm in der Folge das Zepter. Mit einem Doppelschlag durch Maximilian Forster sowie Thomas Brandl drehten die Hausherren innerhalb einer Minute die Partie. Doch die Freude währte nicht lange. Bedingt durch eine fünf Minuten Strafe für Forster erzielte der TEV nicht nur den Ausgleich, sondern ging auch wieder in Führung. Beide Tore gingen auf das Konto von Jakub Bitomsky. Torreich ging es im zweiten Drittel weiter. Erding drückte nun aufs Tempo und kam nach einer schönen Einzelleistung von Maximilian Forster zum 3:3 Ausgleichstreffer. Doch dem nicht genug. Paul Pfenniger war es, der den Grün-Weißen Anhang zum vierten Mal jubeln ließ. Allerdings steckten die Gäste nicht auf und Benedikt Pölt erzielte den Ausgleich. Der Torhunger war mit dem achten Treffer noch nicht gestillt. Cheyne Matheson und Philipp Michl machten aus dem 4:4 eine 6:4 Führung. Im letzten Spielabschnitt ließen es beide Teams etwas ruhiger angehen. Schlickenrieder verkürzte auf 6:5, den Schlusspunkt zum 7:5 setzte Simon Franz. Er überwand TEV Torhüter Ewert nach einem schönen Solo mit einem satten Schuss in den Winkel. Selbst wenn auf beiden Seiten noch einige Ungenauigkeiten im Spiel waren, scheinen Erding und Miesbach für die anstehende Saison gerüstet.