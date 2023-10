Erding Gladiators zwingen starke PeiÃŸenberg Miners in die Knie

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Ein Bayernliga Spiel auf höchstem Niveau bekamen die rund 1.200 Fans in der Stadtwerke Erding Arena zu sehen. Am...

Erding. (PM Gladiators) Ein Bayernliga Spiel auf höchstem Niveau bekamen die rund 1.200 Fans in der Stadtwerke Erding Arena zu sehen.

Am Ende setzten sich die Gladiators nach spannenden 60 Minuten mit 5:3 gegen den TSV Peißenberg durch. Verzichten mussten die Herzogstädter auf den erkrankten Elia Ostwald sowie die verletzten Leon Abstreiter und Michael Trox. Dafür feierte Daniel Krzizok sein Saisondebüt.

Im ersten Drittel standen die Miners aus Peißenberg sehr kompakt und ließen nur wenig Chancen zu. Wenn Erding doch zum Schuss kam, war der stark agierende Korbinian Sertl im Tor der Gäste zur Stelle. Mindestens genauso überzeugend spielte Dimitri Pätzold, der die wenigen Angriffe der Miners entschärfte. Im zweiten Drittel bekamen die Zuschauer ein ähnliches Spiel zu sehen. Erding biss sich immer wieder die Zähne an den routinierten Verteidigern der Gäste aus. Diese wiederum nutzen in der 23. Spielminute eine Überzahl zum Führungstreffer. Der US-Amerikaner Zackary Bross überwand Pätzold. Sechs Minuten später hieß es plötzlich 0:2. Abermals in Überzahl erhöhte Dominic Krabbat. Nach einer gut 15 minütigen Zwangspause aufgrund einer gebrochenen Scheibe nahm Erding das Zepter mehr und mehr in die Hand. Knackpunkt des Spiels war eine doppelte Hinausstellung für die Gäste. Bei 5:3 Überzahl drückte Kapitän Philipp Michl den Puck über die Linie. In der Folge drängte Erding auf den Ausgleich. Dieser gelang Michael Franz nach toller Vorarbeit von Daniel Krzizok 54 Sekunden vor der zweiten Pausensirene. Im letzten Abschnitt schien der Tabellen-Dritte etwas müde zu werden. So verwandelte abermals Michl das Stadion mit seinem Treffer zum 3:2 in ein Tollhaus. Erding war nun klar überlegen, verpasste aber seine zahlreichen guten Chancen zu verwerten. So dauerte es bis sechs Minuten vor dem Ende bevor der Grün-Weiße Anhang wieder jubeln durfte. Krzizok stellte auf 4:2. Die Entscheidung fiel bei Spielzeit 56:46 als Maximilian Forster den Puck zum 5:2 in die Maschen beförderte. Der 3:5 Anschlusstreffer von Lidl war nur noch Ergebniskorrektur.

Letztendlich verließen die Erding Gladiators nach mitreißenden 60 Minuten gegen starke Miners als verdienter Sieger das Eis. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel geht die Schütz-Jirik Truppe nun als Tabellenführer in das Derby gegen den ESC Dorfen am kommenden Freitag. Spielbeginn in der Stadtwerke Erding Arena ist um 20 Uhr. Es wird empfohlen sich das Ticket online über

https://erding-gladiators.reservix.de/events zu sichern.

Erding Gladiators besiegen Devils Ulm/Neu-Ulm mit 1:5

Einen verdienten 1:5 Auswärtssieg feierten die Erding Gladiators bei den Devils Ulm-Neu Ulm. Dabei feierte Tomas Plihal vor rund 400 Zuschauer sein Saisondebüt. Verzichten mussten die Herzogstädter auf den am Knie verletzten Leon Abstreiter sowie den erkrankten Dimitri Pätzold. Für ihn hütete Patrick Mayer das Gehäuse.

Dieser stand in den ersten Spielminuten gleich gehörig im Mittelpunkt. Denn das Heimteam kam sehr druckvoll aus der Kabine und erspielte sich die ein oder andere Chance. Doch Mayer hielt famos. Mit dem ersten Überzahl markierte der TSV die Führung. Cheyne Matheson überwand mit einem satten Schuss den Devils Torhüter Heckenberger. Anschließend bekamen die Gladiators das Spiel mehr und mehr in Griff. Folgerichtig erhöhten sie auf 2:0. Cheyne Matheson schloss ein tolles Solo bei zweifacher Unterzahl erfolgreich ab. Nun beherrschte die Schütz-Jirik Truppe die Partie. Herrlich herausgespielt wurde der dritte Treffer. Plihal passte wunderbar auf Pfenninger, der zum 0:3 vollstreckte. Die Entscheidung fiel noch im ersten Drittel. Zimmermann fälschte die Scheibe zum 0:4 ab.

Im zweiten Drittel stand der Tabellenführer sicher in der Defensive und setzte offensiv immer wieder Akzente. Dennoch durften die Grün-Weissen Fans erst in der 48. Spielminute wieder jubeln. Paul Wallek wuchtete den Puck zum 0:5 über die Linie. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber verkürzten zwar noch auf 1:5, der souveräne Sieg der Erding Gladiators geriet aber nicht mehr in Gefahr.

