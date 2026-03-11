Erding Gladiators: Zwei bleiben, einer geht

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators treiben ihre Kaderplanung weiter voran und setzen dabei auf Kontinuität in der Defensive.

So bleiben Paul Wallek sowie Bastian Cramer den Gladiators treu. Verlassen wird den Klub hingegen Stürmer Björn Salhi.

„Mit Paul Wallek und Bastian Cramer halten wir zwei Verteidiger, die unseren Weg perfekt verkörpern“, erklärt Pressesprecher David Whitney. „Paul war in unserer Aufstiegssaison eine verlässliche Stütze, hatte zuletzt Verletzungspech und brennt jetzt darauf, in der Oberliga wieder voll anzugreifen. Bastian steht wie kaum ein anderer für unseren Anspruch, Spielern aus dem eigenen Nachwuchs echte Perspektiven zu bieten und sie Schritt für Schritt in verantwortungsvollere Rollen zu führen.“

Wallek musste die zurückliegende Spielzeit wegen einer hartnäckigen Verletzung nahezu komplett aussetzen, will nun aber beweisen, dass er in der Oberliga eine tragende Rolle übernehmen kann. Cramer überzeugte zuletzt mit zuverlässiger Defensivarbeit und soll in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung übernehmen.

Der junge Angreifer Björn Salhi, der vor der Spielzeit aus dem Nachwuchs des EV Landshut nach Erding gewechselt war und parallel mit Förderlizenz für den EHC Klostersee in der Bayernliga im Einsatz war, wird künftig nicht mehr für die Gladiators auflaufen. „Björn hat bei uns seine ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht und sich über Klostersee mit stabilen Leistungen und ordentlicher Punkteausbeute weiterentwickelt. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Whitney.