Erding Gladiators wollen Tabellenführung verteidigen

Erding. (PM Gladiators) An die Grenze Bayerns führt das nächste Auswärtsspiel der Erding Gladiators.

Am Freitag gastiert der Tabellenführer um 20 Uhr bei den Devils Ulm/Neu-Ulm. Nach seiner Sperre wird Tomas Plihal zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Rudi Lorenz, der in Kempten einen Schuss aufs Knie bekam. „Ulm spielt ein körperbetontes und klares Eishockey. Wie gegen Kempten müssen wir voll dagegenhalten und geduldig spielen. In der letzten Saison haben wir beide Spiele in Ulm verloren. Wir sind also gewarnt.” so Pressesprecher David Whitney.

In der Tat überraschten die Devils in der Saison 2022/2023 und zogen dank einer homogenen Mannschaft in die Meisterrunde ein. Damit dies der Truppe von Trainer Jainz wieder gelingt, wurde der Kader mit jungen Spielern aus der Region verstärkt. Gehalten werden konnten die Tschechen Martin Podesva sowie Dominik Synek. Sie sollen zusammen mit Julian Tischendorf und Stefan Rodrigues für die nötigen Tore sorgen. Ein starker Rückhalt ist weiterhin Torhüter David Heckenberger. Zum Start der Saison mussten die Donaustädter eine 4:11 Niederlage gegen Königsbrunn sowie eine 2:5 Pleite gegen Amberg einstecken. Das erste Erfolgserlebnis feierte man schließlich beim 6:5 Sieg im Penaltyschießen gegen die Schongau Mammuts.

Nach der Aufgabe in Ulm wartet am Sonntag, 29.10. in der Stadtwerke Erding Arena ab 18 Uhr mit den Peißenberg Miners der nächste Kracher auf das Schütz-Jirik Team. Denn Jahr für Jahr stellen die Macher in Peißenberg einen Kader zusammen, der stets im oberen Tabellendrittel anzusiedeln ist. Das Erfolgsgeheimnis: Der Verein aus dem Landkreis Weilheim-Schongau baut auf eine Mischung aus regionalen Spielern sowie starken Kontingentspielern. In dieser Saison sind das die US-Amerikaner Zack Bross und Ryan Murphy. Letzterer ist in Erding nicht unbekannt, spielte er doch zum Start der vergangenen Saison für die Gladiators. Nach dem kurzen Gastspiel zog es ihn zur EA Schongau und von dort rund 16 Kilometer weiter nach Peißenberg. Dort überzeugte er in den ersten Spielen derartig, dass man seinen Vertrag gleich um zwei weitere Jahre verlängerte. Neben Bross und Murphy sind der starke Torhüter Korbinian Sertl sowie die Stürmer Dominic Krabbat, Sinan Ondörtoglu und Dejan Vogl die Leistungsträger der Miners. Dass mit Peißenberg zu rechnen ist, zeigten die bisherigen Partien. Nach einem souveränen 8:3 Heimsieg gegen die River Rats Geretsried setzte man sich im Derby in Schongau mit 6:5 im Penaltyschießen durch. Und auch der letztjährige Oberligist HC Landsberg wurde mit 5:1 aus der Halle geschossen. Ohne Zweifel – Peißenberg gehört auch in dieser Saison wieder zu den stärkten Teams der Liga. “Spiele gegen Peißenberg sind immer spannend. Nichts anderes erwarten wir auch jetzt. Zudem werden die Miners meist von einer großen Anzahl Fans begleitet. Da müssen wir auf dem Eis wie auf den Rängen alles geben, damit die drei Punkte in Erding bleiben.” freut sich Whitney auf das nächste Eishockey-Spektakel in der Herzogstadt. Karten gibt es wie immer online unter https://erding-gladiators.reservix.de/events.

