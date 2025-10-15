Erding Gladiators wollen in Stuttgart und gegen Lindau wieder punkten

Erding. (PM Gladiators) Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Erding Gladiators am kommenden Wochenende wieder in die Erfolgsspur finden.

Am Freitag, 17. Oktober, gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan um 20 Uhr bei den Stuttgart Rebels, am Sonntag, 19. Oktober, empfangen die Gladiators um 18 Uhr die EV Lindau Islanders in der Stadtwerke Erding Arena.

Die Stuttgart Rebels gehen bereits in ihre dritte Oberliga-Saison und haben sich in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Unter Trainer Jan Melichar tritt die Mannschaft engagiert, laufstark und offensivfreudig auf. Zuletzt gelang mit einem Auswärtssieg in Passau ein wichtiger Erfolg, der Selbstvertrauen gibt. Besonders auffällig sind Verteidiger Dane Montgomery (2 Tore, 9 Assists), der das Spiel von hinten prägt, sowie die Stürmer Matthew Pistilli (5 Tore, 5 Assists) und Nico Geidl (7 Tore), die regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen.

Schwachpunkt bleibt jedoch die Defensive – mit 53 Gegentoren stellt Stuttgart eine der anfälligsten Abwehrreihen der Liga. Für die Gladiators gilt es, diese Lücken konsequent zu nutzen und in Überzahlsituationen kaltschnäuzig zu agieren.

Am Sonntag wartet mit den EV Lindau Islanders ein Gegner, der sich in den vergangenen Jahren als feste Größe in der Oberliga Süd etabliert hat. Die Mannschaft vom Bodensee überzeugt durch diszipliniertes Defensivspiel, hohe Laufbereitschaft und gefährliche Offensivaktionen. Offensiv ragen Nicolas Strodel und Zan Jezovsek (je 8 Punkte) heraus, während Eetu Elo und Valentin Busch mit Kreativität und Tempo für Akzente sorgen. Die Defensive wird von Routiniers wie Steffen Tölzer und Lukas Bender angeführt. Zwischen den Pfosten sorgen Daniel Filimonow (90,4 % Fangquote) und Keanu Salmik (91,2 %) für Stabilität.

Für die Erding Gladiators gilt es, an die kämpferisch starken Auftritte der letzten Wochen anzuknüpfen und sich endlich wieder für den hohen Aufwand zu belohnen. Trainer Dominik Quinlan muss dabei allerdings auf Marc Schmidpeter verzichten, der sich eine Oberkörperverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen pausieren muss.

