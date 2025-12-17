Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators vor den nächsten schweren Spielen

17. Dezember 20251 Mins read98
Erding. (PM Gladiators) Auf die Erding Gladiators warten kurz vor Weihnachten zwei anspruchsvolle Partien.

Am Freitag, 19.12., um 20 Uhr empfangen die Herzogstädter die Tölzer Löwen in der Stadtwerke Erding Arena, ehe es am Sonntag, 21.12., um 18 Uhr zum Auswärtsspiel beim EC Peiting geht.

Mit den Tölzer Löwen stellt sich am Freitag eines der etablierten Spitzenteams der Oberliga Süd in Erding vor. Die Oberländer haben sich in dieser Saison konstant in der Spitzengruppe festgesetzt und belegen aktuell Rang drei. Bad Tölz überzeugt durch eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Routiniers und jungen, hungrigen Spielern. Trainer Axel Kammerer hat es verstanden, eine homogene Mannschaft zu formen, die defensiv sehr strukturiert agiert und offensiv jederzeit Torgefahr ausstrahlt. Allen voran Topscorer Topi Piipponen sowie Ludwig Nirschl prägen das Spiel der Löwen. Die Duelle zwischen Erding und Bad Tölz waren in der Vergangenheit stets intensive und stimmungsvolle Highlights – auch dieses Mal ist mit einer hochklassigen und emotionalen Partie zu rechnen.

Am Sonntag wartet mit dem EC Peiting eine weitere unangenehme Aufgabe. Die Mannschaft aus dem Pfaffenwinkel hat sich nach dem Trainerwechsel von John Sicinski zu Landon Gare spürbar stabilisiert und zuletzt mit einem Auswärtssieg in Heilbronn ein Ausrufezeichen gesetzt. Peiting punktet wieder regelmäßig und rangiert aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Das Team verfügt über erfahrene Führungsspieler wie John MacKinnon, Carson Briere oder Thomas Heger und ist gerade auf eigenem Eis schwer zu bespielen.

Für Erding geht es darum, sich zu behaupten, einfache Fehler zu minimieren und vor allem die eigenen Torchancen effektiver zu verwerten, um sich für den hohen Aufwand zu belohnen.

776
