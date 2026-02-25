Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators vor dem Saisonfinale gegen den EV Füssen

25. Februar 20261 Mins read61
Erding. (PM Gladiators) Am Freitag, 27. Februar, 20:00 Uhr, bestreiten die Erding Gladiators ihr letztes Saisonspiel in der Stadtwerke Erding Arena – Gegner ist der EV Füssen.

Für die Allgäuer geht es dabei noch um den Einzug in die Pre-Playoffs, während die Gladiators alles daran setzen werden, sich mit einem starken Auftritt von ihren Fans zu verabschieden und den sportlichen letzten Tabellenplatz noch abzugeben.

Der EV Füssen reist als formstarke Mannschaft an: Das Team von Trainer Daniel Jun hat sich mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen in eine gute Ausgangslage gebracht und steht derzeit mit 56 Punkten auf Rang elf – nur knapp vor Riessersee und Stuttgart. Vor allem offensiv hat der Altmeister Qualität: Topscorer Bauer Neudecker (66 Punkte), Simon Boyko (59 Punkte) und Julian Straub (49 Punkte) sorgen regelmäßig für Gefahr.

Die Gladiators liegen mit 52 Punkten nur zwei hinter Stuttgart und Riessersee, haben sich aber in den vergangenen Partien – unter anderem mit dem Sensationssieg gegen Tabellenführer Deggendorf und dem 7:2 in Heilbronn – Respekt erarbeitet. Wie zuletzt wird die Daffner-Truppe auch dieses Spiel mit voller sportlicher Ernsthaftigkeit angehen und nichts herschenken.

Nach der Partie steht eine lange, aber spannende Sommerpause bevor. Umso mehr sollten sich die Gladiators Anhänger dieses letzte Kapitel der Saison 2025/26 nicht entgehen lassen.

