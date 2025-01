Erding Gladiators verstÃ¤rken sich mit Anthony Gagnon

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Kyle Brothers reagiert und mit Anthony Gagnon vom Liga-Rivalen EV Dingolfing einen hochkarätigen Stürmer verpflichtet.

Der 25-jährige Kanadier ist in der laufenden Bayernliga-Saison eine der herausragenden Offensivkräfte und hat in 28 Spielen beeindruckende 50 Punkte gesammelt – darunter 32 Tore und 18 Assists.

Mit einem starken Scoring-Touch gehört Gagnon zu den absoluten Topscorern der Liga. Seine Abschlussstärke, gepaart mit seiner Übersicht und seinem Einsatzwillen, machen ihn zu einer idealen Verstärkung für die Offensive der Gladiators.

„Der Ausfall von Kyle Brothers hat uns gezwungen, auf dem Spielermarkt aktiv zu werden. Mit Anthony Gagnon haben wir einen Stürmer gefunden, der uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seine Statistiken sprechen für sich, und wir sind überzeugt, dass er uns entscheidend verstärken kann“, erklärt der sportliche Leiter David Whitney.

Cheftrainer Thomas Daffner ergänzt: „Anthony ist ein dynamischer Stürmer, der weiß, wie man Spiele entscheidet. Seine beeindruckende Trefferquote und seine Konstanz in dieser Saison zeigen, dass er genau der Spielertyp ist, den wir in dieser Phase brauchen. Wir freuen uns, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Anthony Gagnon bringt nicht nur starke Statistiken aus der aktuellen Saison mit, sondern auch wertvolle internationale Erfahrung. Nach Stationen in der renommierten QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League), der ECHL (East Coast Hockey League) und der LNAH (Ligue Nord-Américaine de Hockey) hat er sich in Deutschland als einer der besten Angreifer in der Bayernliga etabliert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV