Erding Gladiators verstÃ¤rken Kader mit FÃ¶rderlizenzspielern Davin Maus und Marlon Dâ€™Acunto

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators freuen sich zwei talentierte Förderlizenzspieler in ihren Reihen begrüßen zu dürfen: Neben Stürmer Davin Maus wird Verteidiger Marlon D’Acunto ab sofort für die Gladiators auflaufen.

Beide Spieler gingen bislang für die Passau Black Hawks in der Oberliga aufs Eis und sollen den aufgrund zahlreicher Verletzungen dezimierten Kader der Herzogstädter verstärken. Beide Spieler profitieren von der guten Verbindung zum ehemaligen Gladiators-Trainer Thomas Vogl, der nun als sportlicher Leiter und Trainer in Passau tätig ist. Dank dieser Kooperation konnte die Verpflichtung der beiden Förderlizenzspieler ermöglicht werden.

Davin Maus (21), ein dynamischer Stürmer aus der Nachwuchsschmiede des EV Landshut überzeugt mit seinen 1,84 Metern und 84 Kilogramm durch seine Vielseitigkeit und Torgefahr. Verteidiger Marlon D’Acunto (20), der beim Schwenninger ERC sowie bei den Mannheimer Jungadler ausgebildet wurde, ist ein aufstrebendes Defensivtalent. Mit seiner Größe von 1,90 Metern und seiner körperlichen Präsenz wird er der Abwehr der Gladiators Stabilität verleihen.

Trainer Thomas Daffner betont die Bedeutung dieser Verstärkungen: „Davin und Marlon bringen wertvolle Qualitäten in unser Team, gerade in dieser schwierigen Phase mit vielen verletzten Spielern. Wir freuen uns, dass sie uns helfen können, die aktuellen Herausforderungen zu meistern.“

Gleichzeitig betonen die Gladiators, dass die Förderlizenzspieler keinem Nachwuchsspieler einen Platz im Seniorenteam wegnehmen. Die Erding Gladiators setzen weiterhin auf ihre U20-Mannschaft, die in der vergangenen Saison den Titel des Bayerischen Meisters gewonnen hat und diesen Erfolg in diesem Jahr verteidigen will. „Unsere U20-Spieler machen ihre Sache hervorragend und sind ein zentraler Bestandteil unserer Zukunftsplanung. Sie werden weiterhin in Erding gefördert und spielen eine entscheidende Rolle im Nachwuchsprogramm“, so Daffner weiter.

