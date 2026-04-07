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Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding Gladiators verpflichten jungen Stürmer mit DEL2-Erfahrung

7. April 20261 Mins read198
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Roman Zap - © Eispiraten Crimmitschau
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Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich die Dienste von Roman Zap gesichert.

Der 22-jährige Angreifer wechselt von den Höchstadt Alligators in die Herzogstadt.

Zap stammt aus Straubing, wurde im Nachwuchs des EHC Straubing ausgebildet und durchlief anschließend einige der besten Talentschmieden Europas, unter anderem die RB Hockey Academy und die Jungadler Mannheim. Mit Auftritten in den deutschen U-Nationalmannschaften (U16, U17, U18) und einem erfolgreichen Abstecher nach Nordamerika zu den Amarillo Wranglers in der NAHL empfahl er sich früh als offensiv gefährlicher, technisch starker Stürmer.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland sammelte Zap zunächst Erfahrung in der DEL2 bei den Eispiraten Crimmitschau, ehe er in der Saison 2025/26 für die Höchstadt Alligators in der Oberliga Süd auflief. Dort kam er in der Hauptrunde auf 30 Scorerpunkte (13 Tore, 17 Assists) in 50 Spielen und legte in den Playoffs mit 4 Punkten in 6 Partien nach.

„Roman ist ein Spieler, der Tempo, Technik und Abschlussstärke mitbringt – und er hat bereits gezeigt, dass er in der Oberliga Akzente setzen kann“, sagt Thomas Daffner, sportlicher Leiter der Gladiators. „Dass wir ihn direkt von einem Liga-Konkurrenten nach Erding holen konnten, freut uns sehr. Er passt perfekt zu unserem Ansatz, eine hungrige, entwicklungsfähige Mannschaft zu formen.“

Aktueller Kader<(h3>

Tor: David Zabolotny
Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler, Michal Spacek
Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter, Leon Sivic, Roman Zap

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