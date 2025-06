Erding Gladiators verpflichten einen „echten Leader“ aus der NCAA

Erding. (PM Gladiators) Mit Grady Hobbs sichern sich die Erding Gladiators einen echten Leader für die kommende Saison.

Der 25-jährige Kanadier kommt vom Rochester Institute of Technology (RIT), wo er zuletzt Kapitän in der NCAA Division I, der stärksten College-Liga Nordamerikas, war – eine Auszeichnung, die seine Führungsqualitäten und seine Bedeutung für das Team unterstreicht.

Hobbs, der auf beiden Flügelpositionen spielen kann, bringt reichlich Erfahrung und Scoring-Potenzial mit. In seiner Juniorenzeit brillierte er bei den Dauphin Kings in der MJHL, wo er unter anderem in der Saison 2019/20 beeindruckende 81 Scorerpunkte (43 Tore / 38 Assists) in 60 Spielen sammelte. In der NCAA zeigte er in vier Jahren Konstanz, Spielintelligenz und Verantwortung – nicht zuletzt als Kapitän in seiner finalen College-Saison 2024/25. Grady Hobbs wurde den Gladiators von mehreren Experten aus dem nordamerikanischen Raum wärmstens empfohlen – als Spieler, der nicht nur auf dem Eis den Unterschied machen kann, sondern auch mit seinem Charakter überzeugt.

David Whitney, sportlicher Leiter der Gladiators: „Grady bringt alles mit, was wir uns für unsere Offensive wünschen: Spielwitz, Übersicht, Abschlussstärke – und vor allem Führungsqualität. Dass er Kapitän in der NCAA war, spricht für seinen Charakter. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Erding entschieden hat.“

Trainer Dominik Quinlan ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass sich Grady für Erding entschieden hat. Er bringt nicht nur Qualität, sondern auch Führungsstärke mit – und wird bei uns eine Schlüsselrolle übernehmen. So einen Spielertypen haben wir gesucht.“

