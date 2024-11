Erding Gladiators verpflichten Deutsch-Kanadier Ian Farell

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verstärken sich mit dem Deutsch-Kanadier Ian Farell. Der 31-jährige war zuletzt beim Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig im Einsatz....

Der 31-jährige war zuletzt beim Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig im Einsatz.

„Bereits mit der Verletzung von Elias Maier wollten wir die Kadertiefe erhöhen. Daher haben wir ihn noch vor dem 15. Oktober lizenziert, so dass er sofort einsetzbar ist. Er wird vsl. am kommenden Wochenende sein Debüt geben. Nach den zahlreichen Ausfällen kommt Ian zum richtigen Zeitpunkt. Er ist ein Teamplayer, physisch stark, erfahren und kann sowohl Stürmer als auch Verteidiger spielen. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichert“, so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

Farell, geboren am 2. April 1993 in Bradford hatte ursprünglich einen Vertrag für die Saison 2024/2025 beim Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig. Aufgrund persönlicher Gründe konnte er jedoch auf unbestimmte Zeit nicht für das Team auflaufen. Nun haben sich beide Seiten darauf geeinigt, dass der Vertrag nicht erfüllt wird. Die persönlichen Gründe sind mittlerweile erledigt, so dass er mit vollem Fokus in die neue Herausforderung starten kann. In Leipzig absolvierte er seit der Saison 2016/2017 247 Spiele in denen er 73 Tore erzielte und 116 Assists beisteuerte.

Farell selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich kenne Cheyne und Kyle gut. Beide haben nur positive Dinge über Erding berichtet. Die Gladiators sind ein traditionsreicher Verein mit großartigen Fans. Natürlich habe ich mich in Canada fit gehalten und war auf dem Eis. Ich bin hochmotiviert und werde hoffentlich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen.“

