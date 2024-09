Erding Gladiators verpflichten Christian Mitternacht als dritten hauptamtlichen Nachwuchstrainer

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators setzen ein weiteres starkes Zeichen für die Förderung des Nachwuchssports. Mit der Verpflichtung des 41-jährigen Christian Mitternacht als...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators setzen ein weiteres starkes Zeichen für die Förderung des Nachwuchssports.

Mit der Verpflichtung des 41-jährigen Christian Mitternacht als dritten hauptamtlichen Nachwuchstrainer unterstreicht der Verein erneut sein Engagement für eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Ausbildung junger Eishockeyspieler.

Christian Mitternacht, der mit seiner Frau und drei Kindern in der Herzogstadt lebt, selbst sämtliche Nachwuchsmannschaften in Erding durchlaufen hat und im Seniorenbereich unter anderem für die Erding Gladiators und die Passau Black Hawks spielte, war bereits in der letzten Saison nebenberuflich als Nachwuchstrainer bei den Young Gladiators tätig. “Ich freue mich sehr, für meinen Heimatverein als fest angestellter Trainer tätig zu sein. Erding war schon immer für seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit bekannt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, damit dies so bleibt,” so Christian Mitternacht.

“Wir sind sehr stolz darauf, als 3-Sterne-Ausbildungsverein des Deutschen Eishockey-Bundes anerkannt zu sein. Diese Auszeichnung verpflichtet und motiviert uns, kontinuierlich in die Entwicklung junger Spieler zu investieren und ihnen beste Bedingungen für eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu bieten. Die Verpflichtung von Christian ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und ein klares Bekenntnis zur langfristigen Nachwuchsförderung in Erding. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Thomas Daffner, Florian Zimmermann und Christian Mitternacht genau das richtige Trainer-Trio haben, um unsere Ziele zu erreichen. Zusammen mit den vielen ehrenamtlichen Coaches machen sie Erding zu einem hochattraktiven Standort für den Eishockey-Nachwuchs. Es gibt nicht viele Vereine in Deutschland, die drei hauptamtliche Trainer beschäftigen, obwohl die Seniorenmannschaft nicht in professionellen DEB oder DEL-Ligen spielt,” so Michael Westphal, Eishockey-Abteilungsleiter.

„Mit der Verpflichtung von Christian Mitternacht stärken wir unsere Nachwuchsarbeit nachhaltig. Unser Ziel ist es, den jungen Talenten eine bestmögliche Ausbildung zu bieten und sie optimal auf den Weg in den Seniorenbereich vorzubereiten. Christian wird die U17, U9 sowie die U7 trainieren,” erläutert Martin Klostermann, Jugendleiter bei den Erding Gladiators.