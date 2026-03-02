Erding Gladiators verabschieden eine Reihe von Spielern

Erding. (PM Gladiators) Bei den Erding Gladiators steht nach dieser Saison ein größerer Umbruch an.

Im Zuge der Neuausrichtung verlassen Maximilian Forster, Dennis Miller, Elias Maier, Grady Hobbs, Thomas Brandl und Louis Trattner den Verein.

Maximilian Forster kam vom EV Landshut nach Erding und wurde sofort zur erhofften Verstärkung. Dank seiner Erfahrung aus DEL2 und Oberliga, seiner Übersicht sowie seiner offensiven Qualitäten zählte er zu den prägenden Spielern beim Aufstieg und prägte das Erdinger Angriffsspiel über die Jahre hinweg.

Elias Maier verkörperte Einsatz und Leidenschaft wie kaum ein anderer. Er galt im Gladiators-Trikot als unermüdlicher Kämpfer, der in jedem Wechsel alles gab. Sein Wille und seine Mentalität machten ihn zu einem wichtigen Faktor beim Aufstieg, auch wenn Verletzungen ihn immer wieder zurückwarfen.

Dennis Miller schloss sich während der Saison dem Team an. Der flinke Angreifer brachte Tempo ins Spiel, überzeugte mit Technik und Torgefahr und war in der zweiten Saisonhälfte ein belebendes Element im Angriff.

Grady Hobbs wechselte vor der Saison nach Erding. Der Kanadier zeigte sich als äußerst arbeitsam, agierte mit viel Präsenz und setzte sowohl in der Offensive wertvolle Akzente.

Thomas Brandl hatte sich zur Vorsaison den Gladiators angeschlossen. Im ersten Jahr war er ein wichtiger Leistungsträger, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Anschließend unterstützte er das Team als Co-Trainer und brachte seine große Erfahrung aus DEL und DEL2 ein – ein echter Führungsspieler, auf und neben dem Eis.

Auch Louis Trattner hinterließ einen starken Eindruck. Der Stürmer aus Hannover überzeugte mit Einsatzbereitschaft und verkörperte jene Leidenschaft, die den Verein auszeichnet.

„Wir danken Maximilian, Elias, Dennis, Grady, Thomas und Louis für ihren Einsatz und ihre Leistungen im Trikot der Gladiators“, sagt Sportleiter David Whitney. „Sie haben unseren Weg mitgeprägt. Für ihren weiteren wünschen wir ihnen nur das Beste. Wir befinden uns noch in zahlreichen Gesprächen – sobald finale Entscheidungen gefallen sind, werden wir diese kommunizieren.“