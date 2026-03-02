Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Erding Gladiators verabschieden eine Reihe von Spielern
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding Gladiators verabschieden eine Reihe von Spielern

2. März 20261 Mins read25
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Bei den Erding Gladiators steht nach dieser Saison ein größerer Umbruch an.

Im Zuge der Neuausrichtung verlassen Maximilian Forster, Dennis Miller, Elias Maier, Grady Hobbs, Thomas Brandl und Louis Trattner den Verein.

Maximilian Forster kam vom EV Landshut nach Erding und wurde sofort zur erhofften Verstärkung. Dank seiner Erfahrung aus DEL2 und Oberliga, seiner Übersicht sowie seiner offensiven Qualitäten zählte er zu den prägenden Spielern beim Aufstieg und prägte das Erdinger Angriffsspiel über die Jahre hinweg.

Elias Maier verkörperte Einsatz und Leidenschaft wie kaum ein anderer. Er galt im Gladiators-Trikot als unermüdlicher Kämpfer, der in jedem Wechsel alles gab. Sein Wille und seine Mentalität machten ihn zu einem wichtigen Faktor beim Aufstieg, auch wenn Verletzungen ihn immer wieder zurückwarfen.

Dennis Miller schloss sich während der Saison dem Team an. Der flinke Angreifer brachte Tempo ins Spiel, überzeugte mit Technik und Torgefahr und war in der zweiten Saisonhälfte ein belebendes Element im Angriff.

Grady Hobbs wechselte vor der Saison nach Erding. Der Kanadier zeigte sich als äußerst arbeitsam, agierte mit viel Präsenz und setzte sowohl in der Offensive wertvolle Akzente.

Thomas Brandl hatte sich zur Vorsaison den Gladiators angeschlossen. Im ersten Jahr war er ein wichtiger Leistungsträger, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Anschließend unterstützte er das Team als Co-Trainer und brachte seine große Erfahrung aus DEL und DEL2 ein – ein echter Führungsspieler, auf und neben dem Eis.

Auch Louis Trattner hinterließ einen starken Eindruck. Der Stürmer aus Hannover überzeugte mit Einsatzbereitschaft und verkörperte jene Leidenschaft, die den Verein auszeichnet.

„Wir danken Maximilian, Elias, Dennis, Grady, Thomas und Louis für ihren Einsatz und ihre Leistungen im Trikot der Gladiators“, sagt Sportleiter David Whitney. „Sie haben unseren Weg mitgeprägt. Für ihren weiteren wünschen wir ihnen nur das Beste. Wir befinden uns noch in zahlreichen Gesprächen – sobald finale Entscheidungen gefallen sind, werden wir diese kommunizieren.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
681
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Vom Pioneer zu den Bulldogs: Oskar Maier wechselt nach Dänemark

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals verstärken sich mit Kevin Macierzynski und Ramón Schnetzer

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstärken sich für die Post-Season der...

By2. März 2026
DänemarkTransfer-News

Vom Pioneer zu den Bulldogs: Oskar Maier wechselt nach Dänemark

Odense. (PM Bulldogs) Die Offensive wird vor den anstehenden Playoffs verstärkt. Der...

By2. März 2026
! +Österreich / ÖEHVTransfer-News

Österreich: Roger Bader bleibt Sportdirektor und Herren-Teamchef bis 2028

Wien. (PM ÖEHV) Der ÖEHV geht den erfolgreichen Weg mit Sportdirektor und...

By2. März 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Deadline Day: Eispiraten Crimmitschau verpflichten weiteren Stürmer

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Montag auf dem...

By2. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten