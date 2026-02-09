Erding Gladiators stellen Weichen fÃ¼r die Zukunft

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stellen die sportlichen und strukturellen Weichen neu: Mit Thomas Daffner als sportlichem Leiter fÃ¼r Senioren und Nachwuchs sowie John Sicinski als neuem Cheftrainer der 1. Mannschaft richtet der Verein den Standort konsequent professioneller aus und setzt auf eine langfristige Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich.

Mit seiner langjÃ¤hrigen Erfahrung und seinem groÃŸen Netzwerk wird Thomas Daffner kÃ¼nftig die sportlichen Geschicke der Seniorenmannschaft verantworten und zugleich eine zentrale Rolle im gesamten Verein einnehmen. Besonders wichtig: Daffner Ã¼bernimmt auch die sportliche Leitung fÃ¼r den kompletten Nachwuchsbereich. â€žMir ist wichtig, dass wir in Erding kÃ¼nftig eine einheitliche sportliche Linie fahren â€“ von den Kleinsten bis zur 1. Mannschaftâ€œ, betont Daffner. â€žWenn wir unseren Nachwuchs strukturiert ausbilden und ihm eine echte Perspektive bei den Gladiators geben, profitieren davon langfristig Verein, Spieler und Fans gleichermaÃŸen.â€œ Damit werden in Erding Senioren- und Nachwuchsarbeit unter einem sportlichen Dach gebÃ¼ndelt â€“ ein zentraler Schritt fÃ¼r die ZukunftsfÃ¤higkeit des Standorts.

Als weiterer Baustein fÃ¼r die sportliche Entwicklung wird mit John Sicinski ein neuer Cheftrainer fÃ¼r die Seniorenmannschaft verpflichtet. Der 51-jÃ¤hrige Deutsch-Kanadier aus Mississauga war bereits als StÃ¼rmer in Deutschland ein brandgefÃ¤hrlicher Angreifer und hat sich anschlieÃŸend einen Namen als erfolgreicher Coach gemacht. Stationen wie der EC Peiting, der Deggendorfer SC â€“ mit dem er den Aufstieg in die DEL2 schaffte â€“ sowie die Starbulls Rosenheim und die EV Lindau Islanders stehen fÃ¼r seine QualitÃ¤t und Erfahrung im deutschen Eishockey. â€žIch kenne die Oberliga SÃ¼d seit vielen Jahren und weiÃŸ, wie anspruchsvoll diese Liga istâ€œ, sagt Sicinski. â€žIn Erding reizt mich die Kombination aus begeisterungsfÃ¤higen Fans und der klaren Vision, den Standort weiterzuentwickeln â€“ ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Team und Umfeld.â€œ

Mit der Kombination aus einem erfahrenen sportlichen Leiter und einem Cheftrainer mit ausgewiesenem Oberliga-Know-how stellen die Erding Gladiators die Weichen klar auf Zukunft. Die enge Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich, der nachhaltige Aufbau von Strukturen und die sportliche Kompetenz auf und neben dem Eis sollen dafÃ¼r sorgen, dass die Fans in Erding in den kommenden Jahren attraktives und hochklassiges Eishockey erleben.