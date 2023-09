Erding Gladiators spielen drei Partien in drei Tagen

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Ein straffes Programm wartet auf die Erding Gladiators am kommenden Wochenende bei einem Turnier in Dingolfing. Dort treffen die...

Erding. (PM Gladiators) Ein straffes Programm wartet auf die Erding Gladiators am kommenden Wochenende bei einem Turnier in Dingolfing.

Dort treffen die Herzogstädter auf den EV Dingolfing, den EC Pfaffenhofen sowie auf den ESC Dorfen.

„Mit drei Partien in drei Tagen sind die Jungs gefordert. Wir werden mit unseren Kräften gut haushalten und den Spielern auch Pausenzeiten gönnen. Natürlich wollen wir das Turnier gewinnen. Wichtiger ist aber, dass sich die gesetzten Trainingsreize positiv auf die Spiele auswirken.“ so Teamchef Felix Schütz.

Los geht es am Freitag, 15.09. um 20 Uhr gegen den Gastgeber EV Dingolfing. Das Team von Trainer Englbrecht löste in den Landesliga-Play Offs 2022/2023 eine Eishockey-Euphorie aus, die den EV letztendlich in die Bayernliga trug. Dort bauen die Isar Rats auf einen eingespielten Kader. Punktuell verstärkt wurde dieser unter anderem mit dem Ex-Gladiator Lukas Krämmer sowie dem Tschechen Martin Benes, der aus der Oberliga Nord vom EV Krefeld an die Isar wechselte.

Im zweiten Spiel am Samstag (15:45 Uhr) trifft die Schütz-Truppe auf den Bayernliga Konkurrenten EC Pfaffenhoffen. In der letzten Saison waren die Ilmstädter lange Zeit abgeschlagen, sicherten sich aber dank einer enormen Leistungssteigerung in der Play-Down Runde den Klassenerhalt. Maßgeblich daran beteiligt war der Tscheche Jan Tlacil. Er schlug während der Saison seine Zelte in Pfaffenhofen auf und kam in 22 Partien auf beachtliche 31 Scorerpunkte. Ihm zur Seite stellten die ECP-Verantwortlichen rund um Trainer Teufel nun seinen Landsmann Ondrej Vaculik.

Zum Abschluss des Turniers spielen die Gladiators am Sonntag, 14:45 Uhr gegen den ESC Dorfen. Der Landkreis Rivale möbelte seinen Kader enorm auf. Gleich vier Spieler vom Bayernliga-Absteiger EHC Waldkraiburg fanden den Weg ins Team von Trainer Randy Neal. Neben den Verteidigern Florian Brenninger und Thomas Rott streifen nun die Stürmer Florian Maierhofer sowie der Tscheche Michal Popelka das Trikot der Eispiraten über. Letzterem gelangen in 37 Bayernliga-Spiele 66 Scorer Punkte. Einen Transfer-Coup landete der ESC mit Lynnden Pastachak. War der Kanadier in der vorletzten Saison der drittbeste Scorer der Bayernliga, markierte er zuletzt in der Oberliga in 37 Partien 27 Punkte für den EHC Klostersee.

Nach dem Turnier in Dingolfing geht es für die Gladiators am Freitag, 22.09. zum nächsten Vorbereitungsspiel nach Passau. Um 20 Uhr kreuzt man dort die Schläger mit dem Oberligisten EHF Passau. Dort kommt es zum Wiedersehen mit den ehemaligen Gladiatoren Christoph Schedlbauer sowie Thomas Vogl. Zum Rückspiel trifft man sich am Sonntag, 24.09. um 18 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena.

