Erding Gladiators: Spannendes Wochenende mit HÃ¶hen und Tiefen!

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators erlebten ein Wochenende voller Emotionen, das die gesamte Bandbreite des Eishockeysports zeigte.

Nach einem spektakulären 7:5-Heimsieg gegen den TEV Miesbach mussten die Gladiators zwei Tage später eine 0:3-Niederlage im Topspiel gegen den EHC Waldkraiburg hinnehmen.

Spektakulärer Heimsieg gegen Miesbach

Im ersten Drittel legte Miesbach los wie die Feuerwehr: Bereits in der 2. Minute traf Kurt Sonne zum 0:1. In der 3. Minute glich Cheyne Matheson in Überzahl auf Vorlage von Kyle Brothers und Maximilian Forster aus. Doch Miesbach blieb eiskalt: Petr Gulda erzielte in der 6. Minute das 1:2 (Assist: Jakub Bitomsky, Benedikt Dietrich), gefolgt von Patrick Asselin, der in der 10. Minute auf 1:3 stellte (Assist: Bitomsky). Nach einem weiteren Treffer von Michael Grabmaier (18., Assist: Benedikt Pölt, Bitomsky) stand es 2:4. Den zweiten Gladiators-Treffer im ersten Drittel markierte Sebastian Busch in der 11. Minute.

Nach Wiederbeginn erhöhte Patrick Asselin in Unterzahl auf 2:5 (21., Assist: Bitomsky, Stefan Mechel). Doch dann begann die Aufholjagd: Florian Zimmermann brachte Erding mit einem Powerplay-Tor (29., Assist: Mark Waldhausen, Marco Deubler) auf 3:5 heran. Nur drei Minuten später traf Mark Waldhausen in Unterzahl selbst (32., Assist: Bastian Cramer), bevor Elia Ostwald in der 36. Minute in Überzahl zum 5:5 ausglich (Assist: Kyle Brothers, Cheyne Matheson).

Im letzten Drittel brachten Maximilian Forster (51., Assist: Brothers, Matheson) und erneut Ostwald (59., Assist: Forster, Cramer) die Entscheidung für die Gladiators.

Niederlage im Topspiel gegen Waldkraiburg

Zwei Tage später traten die Gladiators vor 1.436 Zuschauern in der Raiffeisen Arena Waldkraiburg an, darunter 200 mitgereiste Erding-Fans. Trotz großem Einsatz unterlagen die Gladiators mit 0:3.

Im ersten Drittel brachte Jakub Sramek die Löwen in der 7. Minute in Führung (Assist: Santeri Ovaska, Daniel Hora). Im zweiten Drittel erhöhte Felix Lode auf 2:0 (29., Assist: Florian Maierhofer, Nico Vogl). Im Schlussabschnitt sorgte Nico Vogl in der 56. Minute für den Endstand von 3:0 (Assist: Sramek, Maierhofer).

Trainerstimme:

Erdings Coach Thomas Daffner: „Gegen Miesbach haben wir gezeigt, was in uns steckt. In Waldkraiburg hat uns vor dem Tor die Zielstrebigkeit gefehlt.“

