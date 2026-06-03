Erding Gladiators präsentieren kanadischen Angreifer

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ihre Offensive für die Saison 2026/2027 weiter verstärkt und den kanadischen Stürmer Olivier Pouliot unter Vertrag genommen.

Der 24 jährige Rechtsschütze gilt als offensivstarker Flügelstürmer mit guter Technik und viel Spielwitz.

Pouliot durchlief in Kanada renommierte Nachwuchsprogramme, spielte unter anderem in der QMJHL und der Saskatchewan Junior Hockey League. Für die Estevan Bruins erzielte er in der Saison 2021/2022 65 Scorerpunkte in 56 Hauptrundenspielen und legte in den Playoffs mit 22 Punkten in 15 Partien nach. Anschließend wechselte er an die Lakehead University und war dort in den vergangenen Jahren eine zentrale Offensivkraft.

Bei den Erding Gladiators ist der 1,75 Meter große und 79 Kilo schwere Angreifer für den rechten Flügel vorgesehen. Pouliot bringt Qualitäten als offensiver Spielertyp mit, der stark im Puckhandling ist, Überzahlsituationen beleben und Mitspieler in Szene setzen kann.

„Olivier bringt genau das Profil mit, das wir für unsere Offensive gesucht haben“, sagt Geschäftsführer Kevin Dierks. „Er ist kreativ, scheibensicher und hat in Nordamerika gezeigt, dass er konstant produzieren kann. Wir sind überzeugt, dass er unserem Angriff in der Oberliga sofort weiterhelfen wird und freuen uns sehr, ihn in Erding begrüßen zu dürfen.“

Auch Sportlicher Leiter Thomas Daffner und Trainer John Sicinski waren intensiv in die Verpflichtung eingebunden. Beide haben Pouliot akribisch beobachtet, Videomaterial ausgewertet und zahlreiche Gespräche geführt, bevor die Entscheidung gefallen ist. „Wir stecken sehr viel Mühe in unsere Kaderplanung“, erklärt Daffner. „Bei Olivier hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass er mit seiner Spielweise und seinem Charakter sehr gut zu uns passt. John und ich sind überzeugt, dass er bei den Gladiators den nächsten Schritt machen kann.“