Erding Gladiators präsentieren den nächsten Neuzugang

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators geben ihren nächsten Neuzugang bekannt.

Aus Rostock wechselt der 21-jährige Verteidiger Louis Stromberg in die Herzogstadt, der in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Piranhas gezeigt hat, dass er sich im Seniorenbereich durchsetzen kann.

Der in Köln geborene Linksschütze durchlief den Nachwuchs des Kölner EC und des Krefelder EV, ehe er den Schritt in den Männerbereich wagte. In der Saison 2024/25 verbuchte Stromberg für Rostock in 44 Spielen 15 Scorerpunkte (3 Tore, 12 Assists), in der Spielzeit 2025/26 steigerte er diese Ausbeute auf 19 Punkte (6 Tore, 13 Assists) in 50 Einsätzen und etablierte sich damit als zweikampfstarker Verteidiger mit Offensivqualitäten.

„Louis passt genau in unser Profil“, betont Thomas Daffner, sportlicher Leiter der Erding Gladiators. „Er ist jung, körperlich robust und hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er in der Oberliga Verantwortung übernehmen kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird.“

„Ich freue mich sehr auf Erding. Mir gefällt die Idee, bei einem Verein zu spielen, der jungen Spielern vertraut und ihnen Verantwortung gibt. Ich möchte mithelfen, dass wir als Team stabil verteidigen, hart arbeiten und den Fans möglichst viele Gründe zum Feiern liefern.“, so Louis Stromberg.

Aktueller Kader

Tor: David Zabolotny,

Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler, Michal Spacek, Louis Stromberg

Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter, Leon Sivic, Roman Zap, René Röthke