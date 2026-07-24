Erding Gladiators müssen Kader anpassen: Matheson erhält vorerst keinen deutschen Pass / Ex-Passauer Buster Larsson verpflichtet

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators müssen ihre Kaderplanung für die kommende Saison anpassen.

Stürmer Cheyne Matheson wird vorerst keinen deutschen Pass erhalten und steht dem Verein daher nicht wie ursprünglich geplant zur Verfügung. Die Kaderplanung war bereits seit längerer Zeit darauf ausgerichtet, dass der Kanadier in der kommenden Saison keine Kontingentstelle mehr einnehmen würde.

Die Verantwortlichen stehen bereits seit längerer Zeit in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und arbeiten intensiv daran, eine Lösung zu finden. Mit einer öffentlichen Kommunikation wurde bewusst bis jetzt gewartet, da bis zuletzt die Hoffnung bestand, das Verfahren rechtzeitig zum Saisonstart abschließen zu können. Mittlerweile steht jedoch final fest, dass sich das Verfahren nicht mehr rechtzeitig abschließen lässt.

Obwohl Matheson die erforderlichen Prüfungen erfolgreich absolviert hat, kann das Einbürgerungsverfahren derzeit nicht abgeschlossen werden. Hintergrund sind fehlende Unterlagen aus früheren Zeiten, wodurch sich das gesamte Verfahren verzögert.

Für die Gladiators bedeutet diese Entwicklung, dass die Kaderplanung kurzfristig angepasst werden musste. Im Hintergrund wurde bereits daran gearbeitet. Gleichzeitig möchten sich Verein und Verantwortliche ausdrücklich bei Cheyne Matheson für seinen Einsatz im Trikot der Gladiators bedanken. Mit seiner Leidenschaft, seinem unermüdlichen Einsatz und seiner positiven Art hat er sich schnell in die Herzen der Fans gespielt. Unvergessen bleibt dabei sein entscheidender Treffer im Bayernliga-Finale gegen Königsbrunn.

Auch wenn aktuell noch keine endgültige Lösung gefunden werden konnte, arbeiten alle Beteiligten weiterhin mit Hochdruck daran, das Verfahren erfolgreich abzuschließen. Gleichzeitig versuchen die Verantwortlichen gemeinsam mit Cheyne, einen Weg zu finden, der ihm ermöglicht, weiterhin in Bayern Eishockey zu spielen. Die Erding Gladiators wünschen Cheyne für seinen weiteren Weg alles Gute und würden sich freuen, wenn sich die Wege in Zukunft noch einmal kreuzen.

Buster Larsson kommt von den Passau Blackhawks

Die Erding Gladiators setzen im Angriff ein Ausrufezeichen.

Mit Buster Larsson wechselt ein schwedischer Torjäger aus der Liga von Passau nach Erding. Der 27-jährige Angreifer bringt mit seiner Statur von 1,96 Metern und 97 Kilogramm körperliche Präsenz, Reichweite und Abschlussstärke in die Stadtwerke Erding Arena.

Larsson, der auf der rechten Seite schießt und seine Ausbildung unter anderem bei Limhamn HK sowie in nordamerikanischen Ligen und College-Teams erhalten hat, hat in Passau eindrucksvoll gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Trotz einer langwierigen Verletzung stellte er seinen Torjägerinstinkt mehrfach unter Beweis und traf in einer Phase in jedem Spiel. (32 Spiele, 31 Tore, 29 Assist, 60 Punkte)

Sportlicher Leiter Thomas Daffner ordnet die Verpflichtung ein: „Mit Buster Larsson bekommen wir genau den Stürmertyp, den wir uns für unsere Offensive gewünscht haben. Er ist groß, körperlich präsent und hat in Passau gezeigt, dass er auch nach einer Verletzung sofort wieder gefährlich vor dem Tor ist. Wir trauen ihm zu, in der Oberliga ein Unterschiedsspieler zu sein und in entscheidenden Momenten für uns den Ausschlag zu geben.“

Geschäftsführer Kevin Dierks, der Larsson bereits aus seiner Zeit in Passau kennt, ergänzt: „Ich habe Buster in Passau mehrfach live erlebt und weiß, wie schwer er zu verteidigen ist. Sein Torjägerinstinkt, seine Arbeit vor dem Tor und seine Mentalität haben uns überzeugt. Es freut mich sehr, dass wir ihn für die Gladiators gewinnen konnten. Wir sind sicher, dass er unserer Mannschaft nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Faktor sein wird.“

Buster Larsson zu seinem Engagement in der Herzogstadt: „Ich freue mich riesig darauf, in der kommenden Saison für die Gladiators zu spielen! Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich letztes Jahr dort gespielt habe – die Eishalle und die Fans waren einfach großartig. Ich kann es kaum erwarten, euch alle kennenzulernen – let’s go!“

Die Fans dürfen sich auf einen Schweden freuen, der nicht nur physisch Präsenz ausstrahlt, sondern auch den Torjubel liebt. Buster Larsson kommt nach Erding mit dem klaren Ziel, seinen Torjägerinstinkt zu zeigen und gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen für viele emotionale Momente in der Stadtwerke Erding Arena zu sorgen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Buster Larsson @ Elite Prospects

136 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht