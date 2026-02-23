Erding Gladiators mit Statement-Siegen gegen Deggendorf und Heilbronn

Die Erding Gladiators haben zwei starke Auftritte hingelegt: Zunächst gelang in der Stadtwerke Erding Arena ein 4:1-Sensationssieg gegen Tabellenführer Deggendorfer SC, anschließend gewann das Team das letzte Auswärtsspiel der Saison bei den Heilbronner Falken klar mit 7:2.

Gegen Ligaprimus Deggendorf zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Daffner vor 1309 Zuschauern eine hochkonzentrierte, leidenschaftliche und äußerst effiziente Vorstellung – eine der stärksten Leistungen der gesamten Saison. Obwohl der Spitzenreiter die Gladiators in den Anfangsminuten mit hohem Tempo und vielen Chancen unter Druck setzte, hielt Erding mit großem Einsatz und einem bärenstarken Raphael Fössinger im Tor dagegen. Mit dem ersten wirklich gefährlichen Abschluss schlug Erding eiskalt zu: Marco Pfleger traf in der 6. Minute nach starker Vorarbeit von Erik Modlmayr und Waldhausen zum 1:0.

Dieses Tor gab den Hausherren spürbar Sicherheit. Deggendorf hatte zwar weiter mehr Scheibenbesitz, doch Erding verteidigte diszipliniert, blockte viele Schüsse und ließ nur wenig aus dem Slot zu. Kurz vor der ersten Pause folgte ein Doppelschlag: Zunächst erhöhte Elia Ostwald in der 19. Minute mit einem verdeckten Schuss auf 2:0, nur 77 Sekunden später legte Grady Hobbs aus kurzer Distanz das 3:0 nach. Im zweiten Drittel blieb Deggendorf spielbestimmend, fand aber kaum Mittel gegen die kompakte Erdinger Defensive. In der 36. Minute verwertete Modlmayr nach sehenswerter Vorarbeit von Pfleger einen Angriff zum 4:0. Im Schlussdrittel kam der Tabellenführer noch zum 4:1-Anschlusstreffer durch Hahn. Am Ende stand ein verdienter 4:1-Erfolg gegen den Ligaprimus, geprägt von einem hochkonzentrierten Auftritt, einem überragenden Goalie und einer Effizienz, wie man sie in dieser Saison nicht immer von Erding gesehen hat.

Zwei Tage später setzten die Gladiators auswärts in Heilbronn nach und siegten bei den Falken mit 7:2. In einer sehr fair geführten Partie spielte Erding von Beginn an seriös und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Torhüter Johannes Kurrer feierte ein starkes Debüt, wirkte über 60 Minuten stabil und parierte mehrere gute Chancen der Hausherren. Im ersten Drittel traf zunächst Philipp Michl zum 0:1, ehe Marc Schmidpeter nach Zuspiel von Michl und Hobbs auf 0:2 erhöhte. Nach dem frühen 1:2-Anschlusstreffer der Falken zu Beginn des zweiten Abschnitts stellte Marco Pfleger den alten Abstand wieder her, Schmidpeter im Powerplay und Forster kurz vor der Pause schraubten das Ergebnis auf 1:5. Im Schlussdrittel sorgten Steck und Modlmayr für die Treffer zum 1:6 und 1:7, bevor Heilbronn durch Wagner noch zum 2:7-Endstand verkürzte.

Unterm Strich präsentierten sich die Gladiators an diesem Wochenende extrem fokussiert, defensiv stabil und deutlich effizienter im Abschluss als noch in vielen Partien zuvor. Sowohl gegen den Aufstiegsfavoriten Deggendorf als auch beim emotional aufgeladenen letzten Heimspiel der Falken in dieser Konstellation zeigte Erding, dass die Mannschaft moralisch intakt ist, jedes Spiel ernst nimmt und sich zum Saisonende noch einmal von ihrer besten Seite zeigen will.

Am kommenden Freitag (27.02., 20:00 Uhr) steht nun das letzte Saisonspiel auf dem Programm: Dann empfangen die Gladiators den EV Füssen in der Stadtwerke Erding Arena und wollen auch dort wieder seriös auftreten – mit dem Ziel, sich mit einem Heimsieg von ihren Fans zu verabschieden und den sportlichen Tabellenplatz 14 noch zu verbessern.