Erding Gladiators mit Sieg und Niederlage gegen Passau

Erding. (PM TSV) Mit einem 6:3 (3:1, 2:2, 1:0) Sieg sowie einer 4:6 (1:4: 1:1; 2:1) Niederlage endete der Doppelvergleich zwischen den Erding Gladiators und den EHF Passau Black Hawks.

Dabei zeigte die Schütz-Jirik Truppe in beiden Partien gegen den Oberligisten eine erstklassige Leistung.

„Wir sind sehr zufrieden. In Passau haben wir stark gespielt und die Fehler des Gegners konsequent in Tore umgemünzt. Auch am Sonntag hatten wir viele Spielanteile und waren mit Passau auf Augenhöhe. Allerdings können wir uns für eine gute Vorbereitung nichts kaufen. In den Meisterschaftsspielen müssen wir unser Potential abrufen. Daher heißt es weiterhin: Training, Training, Training.“, so Teamchef Schütz.

Einen bärenstarken Auftritt legte Erding in der Dreiflüssestadt hin. So stand es bereits nach 1:06 Minuten 2:0 für den TSV. Matheson und Plihal waren als Torschützen für den Blitzstart verantwortlich. Auch in der Folge überzeugten die Gladiators. Zunächst gelang Passau durch Cizek zwar der Anschlusstreffer, doch Maximilian Forster stellte den zwei Tore Abstand wieder her. Im zweiten Drittel knüpften die Grün-Weißen an die Leistung der ersten 20 Minuten nahtlos an. Michael Franz schraubte den Spielstand auf 4:1. Auf den Anschlusstreffer der Black Hawks (Liam Blackburn) antwortete abermals Maximilian Forster mit dem 5:2. Kurz vor der Drittelpause gelang Ovasaka in doppelter Überzahl das 5:3. Dem vorausgegangen war eine 2+10+20 Strafe für Tomas Plihal. Dadurch ist er im ersten Meisterschaftsspiel in Schweinfurt gesperrt. Im Stil einer Spitzenmannschaft absolvierten die Herzogstädter schließlich den letzten Spielabschnitt. Michael Trox markierte mit seinem Tor zum 6:3 das Endergebnis.

Auch im Rückspiel in der Stadtwerke Erding Arena musste Schütz auf Erik Modlmayr verzichten. Plihal bekam eine Pause. Dagegen feierte Daniel Krzizok sein Saisondebüt. „Wir wollten Danny Spielpraxis geben. Er wird aber wie geplant erst Ende des Jahres voll einsteigen. Erik laboriert an einer schmerzhaften Schulterblessur. Wir hoffen, dass er in zwei Wochen wieder trainieren kann.“ erklärt Schütz. Die rund 500 Zuschauer bekamen ein ausgeglichenes Spiel zu sehen. Leon Abstreiter erzielte in der 10. Minute in Überzahl das 1:0. Allerdings merkte man Passau an, dass man nach der Niederlage am Freitag die Vorbereitung mit einem positiven Ergebnis abschließen wollte. Dementsprechend couragiert ging die Vogl-Truppe ans Werk und machte bis zum ersten Pausentee aus dem Rückstand eine 1:4 Führung. Schlauderer, Cizek, Sauer und Zeilbeck trafen in das von Pätzold gehütete TSV-Tor. Im zweiten Drittel erhöhte Seidl auf 1:5. Doch Erding steckte nicht auf und Ostwald verkürzte mit seinem ersten Treffer im TSV Trikot auf 2:5. Auch in den letzten 20. Minuten hatte Erding viel Spielanteile. Zwar erzielte abermals Seidl das 2:6, doch Matheson und Michl stellten mit ihren beiden Toren den Endstand von 4:6 her.

Im nächsten Heimspiel am 01.10. trifft der TSV ab 18 Uhr auf den Bayernliga-Aufsteiger aus Dingolfing.

