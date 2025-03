Erding Gladiators mit perfektem Start in die Playoffs

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators sind mit zwei Siegen in das Playoff-Halbfinale der Bayernliga gestartet und führen in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0 gegen den TEV Miesbach.

Nach einem 5:3-Heimsieg im ersten Spiel folgte ein harterkämpfter 2:1-Auswärtserfolg.

SPIEL 1: 5:3 HEIMSIEG ZUM AUFTAKT

Vor 1.681 Fans in der Stadtwerke Erding Arena lieferten sich die beiden Teams ein intensives Duell, in dem sich die Gladiators am Ende mit 5:3 durchsetzten.

Das erste Drittel war von Taktik und gegenseitigem Respekt geprägt. Miesbach nutzte jedoch sein erstes Powerplay effizient aus, als Felix Feuerreiter die Gäste in Führung brachte (17:42). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Elias Maier stellte mit einem Abstauber auf 1:1 (19:04).

Im zweiten Drittel erhöhte Erding den Druck, geriet aber erneut in Rückstand: Moritz Schlickenrieder traf zur 2:1-Führung für den TEV (29:07). Doch die Gladiators schlugen postwendend zurück – nur 14 Sekunden später glich Tobias Cramer aus (29:21).

Mit einem starken Powerplay leitete Ian Farrell (33:44) die erste Führung für Erding ein, bevor Marco Deubler (38:03) mit dem 4:2 für etwas mehr Sicherheit sorgte.

Im Schlussabschnitt ließ das Team von Trainer Thomas Daffner nichts anbrennen. Cheyne Matheson erhöhte per Überzahltor auf 5:2 (49:56), bevor Miesbach durch Feuerreiter (53:53) nochmal verkürzen konnte. Trotz eines späten Powerplays gelang den Gästen kein weiterer Treffer. Erding verteidigte leidenschaftlich und brachte den ersten Sieg souverän über die Zeit.

SPIEL 2: ERSTER AUSWÄRTSSIEG DER PLAYOFFS – 2:1 IN MIESBACH

Mit rund 250 mitgereisten Erdinger Fans im Rücken gelang den Gladiators in Miesbach ein 2:1-Erfolg, mit dem sie die Serie auf 2:0 stellten. Insgesamt verfolgten 1.074 Zuschauer das umkämpfte Duell in der Miesbacher Eissporthalle.

Das erste Drittel war geprägt von Vorsicht und Disziplin. Beide Teams wollten keine Fehler machen, weshalb klare Torchancen Mangelware blieben. Die beste Gelegenheit hatte Miesbachs Jan Svoboda, doch Leon Meder parierte stark.

Nach der Pause wurde die Partie intensiver. Miesbach erhöhte den Druck und hatte einige gute Chancen, doch erneut war Meder nicht zu überwinden. Besonders in doppelter Unterzahl verteidigte Erding mit vollem Einsatz und hielt das 0:0.

Dann folgte Erdings beste Phase: Florian Zimmermann scheiterte zunächst im Eins-gegen-Eins an TEV-Goalie Lehr, Paul Wallek traf die Latte. Doch Zimmermann machte es in Unterzahl dann besser – er eroberte den Puck, zog auf und verwandelte eiskalt zur 0:1-Führung für Erding (37:02).

Im Schlussabschnitt kämpfte Miesbach um den Ausgleich und wurde belohnt: Ein verdeckter Schuss von Valentino Estner schlug unhaltbar für Meder im Netz ein (44:02) – 1:1. Doch die Gladiators blieben ruhig und hatten die perfekte Antwort:

Marlon D’Acunto zog von der blauen Linie ab, und sein Schlenzer rutschte über die Fanghand von Lehr ins Tor – 1:2 für Erding (49:57). Danach verteidigte Erding clever, hielt Miesbach aus der gefährlichen Zone und ließ nichts mehr anbrennen.

Mit einer kompakten Defensive, großem Kampfgeist und überragendem Goaltending von Leon Meder sicherte sich Erding den ersten Auswärtssieg der Playoffs!

Mit dem 2:0-Serienstand hat sich Erding eine perfekte Ausgangsposition für das dritte Spiel erarbeitet. Die Gladiators können am Dienstag um 20:00 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena den nächsten Schritt Richtung Finale machen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV