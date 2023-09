Erding Gladiators mit furiosem 10:1 Sieg gegen EHC Klostersee

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) In der Tat losgelegt wie die Feuerwehr sind die Erding Gladiators beim ersten Heimspiel der Vorbereitung gegen den EHC...

Artikel anhören Artikel anhören

Erding. (PM Gladiators) In der Tat losgelegt wie die Feuerwehr sind die Erding Gladiators beim ersten Heimspiel der Vorbereitung gegen den EHC Klostersee.

Ein Feuerwehreinsatz verzögerte den Start um etwa 30 Minuten. Doch dann zeigte der TSV den knapp 450 Zuschauern furiose 60 Minuten und wies den Oberliga Rückzieher aus Grafing mit 10:1 in die Schranken. Im Gegensatz zur 4:7 Niederlage am vergangenen Sonntag schickte das Trainerduo Schütz & Jirik den kompletten Kader ins Rennen.

„Wir freuen uns natürlich über den gelungenen Heimspielauftakt. Wir wissen aber auch, es ist nur ein Testspiel und werden das Ergebnis nicht überbewerten. Es gibt viel zu tun und wir werden weiter hart arbeiten.“ so Teamchef Schütz.

Vier Minuten waren absolviert, da erzielte Florian Zimmermann in Überzahl den Führungstreffer. Auch in der Folge war Erding spielbestimmend und erhöhte in der 8. Spielminute durch Abstreiter auf 2:0. Nur drei Minuten später jubelte der Grün-Weiße Anhang erneut. Simon Franz markierte das 3:0. Wer dachte, die Schütz Truppe lässt es nun gemächlicher angehen, sah sich getäuscht. Noch bevor es in die erste Drittelpause ging erhöhten Trox und abermals Zimmermann auf 5:0. Stabil in der Defensive und spielfreudig in der Offensive ging es in den zweiten 20. Minuten weiter. So traf zunächst Plihal zum 6:0 und keine Zeigerumdrehung später Modlmayr zum 7:0. Erst dann schaltete Erding einen Gang runter und ließ die Gäste aus Grafing zu Chancen kommen. Kurios fiel der 7:1 Anschlusstreffer. Vom Bully weg fälschte ein Herzogstädter die Scheibe unhaltbar für Gladiators-Goalie Pätzold ab. Im letzten Abschnitt legten Michl & Co wieder eine Schippe zu. Zimmermann mit seinem dritten Tor am Abend sowie zweimal Neuzugang Matheson schraubten den Spielstand auf 10:1.

Am kommenden Wochenende ist Erding zu Gast beim Turnier in Dingolfing. Am Freitag geht es zunächst gegen den Gastgeber und Bayernliga Aufsteiger EV Dingolfing. Am Samstag folgt die Partie gegen den EC Pfaffenhofen. Zum Abschluss treffen die Gladiators noch auf den Landkreis Rivalen ESC Dorfen. Das nächste Heimspiel steigt am Sonntag, den 24.09. um 18 Uhr gegen den Oberligisten EHC Passau Black Hawks.

4686 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten