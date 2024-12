Erding Gladiators mit erfolgreichem Wochenende: Siege gegen Landsberg und Pfaffenhofen

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators können auf ein starkes Wochenende zurückblicken: Mit einem 6:1-Heimsieg gegen den HC Landsberg und einem souveränen 5:2-Auswärtserfolg beim...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators können auf ein starkes Wochenende zurückblicken: Mit einem 6:1-Heimsieg gegen den HC Landsberg und einem souveränen 5:2-Auswärtserfolg beim EC Pfaffenhofen verteidigte das Team von Trainer Thomas Daffner erfolgreich die Tabellenführung in der Bayernliga.

Verdienter Heimsieg gegen Landsberg

Vor 842 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena zeigten die Gladiators gegen die Riverkings aus Landsberg eine solide Leistung. Der Start verlief jedoch holprig: Landsberg nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und ging in der 16. Minute in Führung. Doch die Gladiators ließen sich nicht beirren. Bereits 14 Sekunden später glich Lukas Golob aus, bevor Philipp Michl kurz darauf die 2:1-Führung für die Gastgeber erzielte.

Im zweiten Drittel übernahm Erding die Kontrolle und nutzte jeden Fehler des Gegners konsequent aus. Maximilian Forster, Paul Wallek, erneut Forster im Powerplay und Lukas Golob sorgten für eine komfortable 6:1-Führung. Im Schlussabschnitt schalteten beide Teams einen Gang zurück, während sich die Fans beider Lager, die eine Fanfreundschaft verbindet, gemeinsam im Gästeblock feierten – ein besonderer Moment des Abends.

Trainer Thomas Daffner lobte sein Team: „Nach einem schwierigen Start haben wir die Kontrolle übernommen und unsere Chancen konsequent genutzt. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

Sicherer Auswärtssieg in Pfaffenhofen

Auch im Sonntagsspiel in Pfaffenhofen dominierten die Gladiators die Partie, ließen jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt. Vor 320 Zuschauern, von denen weit mehr als die Hälfte aus Erding angereist waren, brachte Ian Farrell die Gäste früh in Führung. Pfaffenhofen glich wenig später aus, doch Florian Zimmermann und Maximilian Forster sorgten noch im ersten Drittel für eine 3:1-Führung der Gladiators.

Im zweiten Drittel hielt Pfaffenhofen zunächst dagegen und verkürzte auf 3:2, bevor Cheyne Matheson den alten Abstand wiederherstellte. Im Schlussabschnitt setzte Ian Farrell in Überzahl den Schlusspunkt zum 5:2. Förderlizenzspieler Davin Maus feierte ein gelungenes Debüt und fügte sich nahtlos ins Team ein. Im Tor zeigte Patrick Mayer eine solide Leistung.

Ausblick auf das nächste Heimspiel

Das nächste Heimspiel steigt am 15. Dezember, wenn in der Stadtwerke Erding Arena der „Familien Day“ gegen den ESC Geretsried ansteht. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze!

