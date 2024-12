Erding Gladiators mit einem erfolgreichen Wochenende â€“ Kantersieg in Amberg und Krimi-Sieg gegen Geretsried

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators können auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken: Am Freitag gelang ein spektakulärer 9:1-Kantersieg beim ERSC Amberg, während am Sonntag...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators können auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken: Am Freitag gelang ein spektakulärer 9:1-Kantersieg beim ERSC Amberg, während am Sonntag ein 6:5-Heimerfolg nach Penaltyschießen gegen den ESC Geretsried die Fans in der Stadtwerke Erding Arena in Atem hielt.

Kantersieg in Amberg

In Amberg dominierten die Gladiators das Spiel von Beginn an. Bereits in der dritten Minute brachte Kyle Brothers die Gladiators nach einem Zuspiel von Ian Farrell und Thomas Matheson in Führung. Kurz darauf erhöhte Florian Zimmermann auf 2:0, vorbereitet von Maximilian Forster und Julian Dost. Mit weiteren Treffern von Thomas Matheson und Thomas Brandl im Powerplay stand es nach dem ersten Drittel bereits 4:1.

Im zweiten Abschnitt schraubten die Gladiators das Ergebnis weiter in die Höhe. Matheson, Sebastian Busch und Forster erhöhten auf 7:1, bevor im letzten Drittel Forster seinen Doppelpack komplettierte und Marco Deubler den Schlusspunkt setzte. Besonders auffällig war die Effizienz im Powerplay, wo die Gladiators drei Tore erzielten, sowie eine tadellose Defensivleistung, die den Gastgebern kaum Chancen ließ.

Trainer Thomas Daffner lobte sein Team: „Wir haben über 60 Minuten das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Jungs haben konzentriert gearbeitet, den Puck gut laufen lassen und schöne Spielzüge gezeigt. Das war ein Sieg, der uns als Mannschaft noch mehr Selbstvertrauen gibt.“

Spannung pur gegen Geretsried

Das Heimspiel gegen den ESC Geretsried am Sonntag war das komplette Gegenteil – ein echter Eishockey-Krimi, der alles bot, was Fans lieben: Tempo, Spannung und große Emotionen. Geretsried startete besser und ging in der 16. Minute durch Daniel Bursch in Führung. Im zweiten Drittel legte Xaver Hochstrasser nach einem Wechsel-Fehler der Gladiators das 2:0 nach.

Doch Erding kämpfte sich zurück ins Spiel. In doppelter Überzahl erzielte Thomas Brandl nach Vorarbeit von Maximilian Forster und Cheyne Matheson den Anschlusstreffer. Wenige Minuten später sorgte Ian Farrell nach Zuspielen von Kyle Brothers und Matheson für den Ausgleich. Geretsried gelang jedoch ein kurioser Treffer in Unterzahl, als ein Missverständnis hinter dem Tor Xaver Hochstrasser die Chance zum 3:2 eröffnete.

Im letzten Drittel zeigte Erding eine beeindruckende Reaktion. Ian Farrell glich in der 42. Minute erneut aus, bevor Marco Deubler und Kyle Brothers die Gladiators mit 5:3 in Führung brachten. Doch Geretsried zeigte Moral und kämpfte sich mit Treffern von Leon Huber und Hochstrasser zurück zum 5:5.

In der Verlängerung hatte Cheyne Matheson die große Chance zur Entscheidung, scheiterte jedoch am Pfosten. Im Penaltyschießen war es schließlich Kyle Brothers, der die Nerven behielt und den entscheidenden Treffer erzielte.

Trainer Thomas Daffner zog ein positives Fazit: „Das war heute ein harter Kampf, aber die Jungs haben über weite Strecken einen starken Charakter gezeigt. Natürlich hätten wir uns das Spiel nach der 5:3-Führung besser sichern müssen, aber am Ende zählt der Sieg, und der war verdient.“

Am Freitag empfangen die Gladiators den TEV Miesbach zum Topspiel in der Stadtwerke Erding Arena. Anpfiff ist um 20 Uhr.

