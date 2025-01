Erding Gladiators melden sich fÃ¼r Lizenzierungsverfahren der Oberliga an

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich fristgerecht beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) für das Lizenzierungsverfahren der Oberliga-Saison 2025/2026 angemeldet.

Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft die sportliche Qualifikation erreicht.

„Wir sehen es als unsere Pflicht gegenüber unseren Spielern, Helfern, Sponsoren und Gönnern, diesen Weg zu gehen. Alles andere wäre unglaubwürdig und würde nicht unserem Anspruch entsprechen, ambitioniertes Eishockey in Erding zu fördern und voranzubringen“, erklärt David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

Der sportliche Fokus der Gladiators liegt weiterhin darauf, in der laufenden Bayernliga-Saison den Meistertitel zu holen. „Wir haben uns klare Ziele gesteckt: Wir wollen Bayerischer Meister werden. Im Anschluss werden wir alles daransetzen, die Anforderungen des Lizenzierungsverfahrens zu erfüllen und die sportliche wie wirtschaftliche Grundlage für die Oberliga zu schaffen“, so Whitney weiter.

Das Lizenzierungsverfahren des DEB stellt strenge Anforderungen in sportlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Der Verein ist jedoch überzeugt, diese Herausforderungen gemeinsam mit der gesamten Gladiators-Familie bewältigen zu können. „Unser Ziel ist es, den Fans in Erding und der Region auch in Zukunft hochklassiges Eishockey zu bieten. Die Oberliga wäre der nächste logische Schritt auf diesem Weg“, ergänzt Gladiators-Abteilungsleiter Michael Westphal .

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV