Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erding Gladiators Erding Gladiators in der Krise – Deutliche Niederlagen gegen Bayreuth und Füssen
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators in der Krise – Deutliche Niederlagen gegen Bayreuth und Füssen

3. November 20251 Mins read14
Erding. (PM Gladiators) Die sportliche Talfahrt der Erding Gladiators hält an.

Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Bad Tölz kassierte die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan am Wochenende zwei weitere klare Niederlagen: ein 0:5 bei den onesto Tigers Bayreuth und ein 2:6 zu Hause gegen den EV Füssen.

In Bayreuth zeigten die Gladiators am Freitagabend eine schwache Vorstellung. Ohne echte Gegenwehr überließen sie den Gastgebern weitgehend das Feld. Bayreuth, das zuvor eine 1:10-Klatsche in Heilbronn verkraften musste, war von Beginn an die aktivere und entschlossenere Mannschaft. Bereits im ersten Drittel stellten Kyle Bollers (15., Powerplay) und Leon Bauhof (16.) die Weichen für die Tigers auf Sieg. Während Bayreuth clever und effektiv agierte, blieben die Erdinger Angriffsbemühungen blass und harmlos. Auch sechs Überzahlsituationen blieben ungenutzt – ein Spiegelbild der derzeitigen Offensivprobleme.

Am Sonntag wollte die Quinlan-Truppe in der Stadtwerke Erding Arena eine Reaktion zeigen – doch erneut blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Zwar starteten die Gladiators engagiert und gingen durch Elias Maier (25.) im Powerplay in Führung, doch der Auftritt kippte binnen Minuten: Vier Gegentore in weniger als fünf Minuten ließen die Hoffnungen der über 1.000 Zuschauer schnell verpuffen. Füssen nutzte die massiven Abwehrfehler konsequent und zog durch Neudecker (27.), Beslé (29.), Boyko (30.) und Seitz (30.) auf 4:1 davon.

Zwar gelang Grady Hobbs (45.) noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch Füssens Topstürmer Simon Boyko stellte mit zwei weiteren Treffern den 6:2-Endstand her.

In der Deutschland-Cup-Pause haben die Gladiators nun Zeit, um sich zu sammeln und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Danach warten die nächsten schweren Aufgaben: Am Freitag, 14. November, geht es nach Heilbronn, ehe am Sonntag, 16. November, um 18 Uhr die Selber Wölfe in der Stadtwerke Erding Arena gastieren.

Previous post Torfestival geht an Bad Tölz

