Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erding Gladiators Erding Gladiators holen Stürmer ins Try-out
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators holen Stürmer ins Try-out

25. November 20251 Mins read61
Share
Dennis Miller - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verstärken sich in den kommenden Wochen mit einem Try-Out: Stürmer Dennis Miller wird sich für einen Vertrag in der Oberliga Süd empfehlen.

Der 26-jährige Rechtsschütze, 180 cm groß und 77 kg schwer, wurde in Tübingen geboren und besitzt die deutsche sowie russische Staatsbürgerschaft.

Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zu Dynamo St. Petersburg, Spartak Moskau, der RB Hockey Academy und den New Hampshire Jr. Monarchs, bevor er den Sprung in den deutschen Profibereich schaffte. Stationen in der DEL bei den Augsburger Panthern sowie Jahre in der DEL2 – unter anderem mit 20 Toren und insgesamt 27 Punkten in der Saison 2022/23 für die Krefeld Pinguine – unterstreichen sein Niveau. Zuletzt absolvierte Miller 48 Partien für den EHC Freiburg in der DEL2 und sammelte dort 15 Scorerpunkte. Miller gilt als schneller, technisch versierter Offensivspieler mit viel Zug zum Tor, der dem Angriffsspiel der Gladiators zusätzliche Tiefe verleihen soll. Sein Debüt im Gladiators-Trikot feiert er voraussichtlich am Freitag in Bad Tölz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

532
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
TSV Erding Gladiators

Erding feiert Auswärtssensation in Deggendorf und muss unglückliche Niederlage in Garmisch einstecken

Erding. (PM Gladiators) Ein Wochenende mit zwei völlig unterschiedlichen Geschichten liegt hinter...

By24. November 2025
Selber WölfeTSV Erding Gladiators

Selber Wölfe verzweifeln an Zabolotny

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe verzweifelten über 60 Minuten am Erdinger...

By17. November 2025
TSV Erding Gladiators

Hammerspiele vor der Brust: In Heilbronn und gegen Selb zu Hause

Erding. (PM Gladiators) Nach der Deutschland-Cup-Pause wollen die Erding Gladiators ein neues...

By12. November 2025
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators in der Krise – Deutliche Niederlagen gegen Bayreuth und Füssen

Erding. (PM Gladiators) Die sportliche Talfahrt der Erding Gladiators hält an. Nach...

By3. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten