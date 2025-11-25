Erding Gladiators holen Stürmer ins Try-out

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verstärken sich in den kommenden Wochen mit einem Try-Out: Stürmer Dennis Miller wird sich für einen Vertrag in der Oberliga Süd empfehlen.

Der 26-jährige Rechtsschütze, 180 cm groß und 77 kg schwer, wurde in Tübingen geboren und besitzt die deutsche sowie russische Staatsbürgerschaft.

Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zu Dynamo St. Petersburg, Spartak Moskau, der RB Hockey Academy und den New Hampshire Jr. Monarchs, bevor er den Sprung in den deutschen Profibereich schaffte. Stationen in der DEL bei den Augsburger Panthern sowie Jahre in der DEL2 – unter anderem mit 20 Toren und insgesamt 27 Punkten in der Saison 2022/23 für die Krefeld Pinguine – unterstreichen sein Niveau. Zuletzt absolvierte Miller 48 Partien für den EHC Freiburg in der DEL2 und sammelte dort 15 Scorerpunkte. Miller gilt als schneller, technisch versierter Offensivspieler mit viel Zug zum Tor, der dem Angriffsspiel der Gladiators zusätzliche Tiefe verleihen soll. Sein Debüt im Gladiators-Trikot feiert er voraussichtlich am Freitag in Bad Tölz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!