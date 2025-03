Erding Gladiators holen die Meisterschaft

Erding. (PM Gladiators) Was für ein Spiel. Was für eine Saison. Was für ein Finale!

In einem emotional kaum zu überbietenden siebten Finalspiel setzen sich die Erding Gladiators vor ausverkaufter Kulisse mit 3:2 nach Verlängerung gegen den EHC Königsbrunn durch – und holen sich die Bayernliga-Meisterschaft 2024/25!

Schon vor dem ersten Bully war die Atmosphäre in der Stadtwerke Erding Arena elektrisierend. 3.000 Zuschauer bildeten eine atemberaubende Kulisse, ganz Erding stand Kopf. Auf dem Eis begegneten sich zwei Mannschaften auf höchstem Niveau, beide mit dem unbedingten Willen zum Titel. Den besseren Start erwischten die Hausherren: Nach nicht einmal fünf Minuten war es Ian Farrell, der einen Schuss von der blauen Linie zum vielumjubelten Führungstreffer abfälschte.

Erding blieb am Drücker, drängte Königsbrunn tief in die eigene Zone – doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Ein Fehler im eigenen Powerplay brachte Anton Egle ins Spiel, der in Unterzahl eiskalt zum 1:1 ausglich. Keine Minute später schlug Marco Sternheimer im Powerplay zu und drehte die Partie zugunsten der Pinguine. Doch wer dachte, dass das Spiel nun kippen würde, wurde eines Besseren belehrt. Beide Teams agierten im zweiten Drittel konzentriert, ohne großes Risiko – hochklassiges Eishockey mit perfekter Defensivarbeit auf beiden Seiten.

Der Schlussabschnitt begann dann mit einem echten Paukenschlag: Cheyne Matheson, der überragende Mann der Serie, setzte sich stark durch und traf zum verdienten 2:2-Ausgleich. Die Arena bebte – und beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Erding hatte noch einige Chancen, Königsbrunn ebenfalls – doch es blieb beim Remis nach 60 Minuten.

In der Overtime lag Spannung in der Luft – jeder Schuss konnte die Entscheidung bringen. Und wieder war es Matheson, der zum Helden wurde. Nach 62 Minuten und 18 Sekunden verwandelte er zum 3:2 – und ließ damit alle Dämme brechen. Fans, Spieler, Betreuer – alle fielen sich in die Arme, die Arena verwandelte sich in ein einziges grünes und weißes Jubelmeer.

Nach einer unfassbaren Finalserie, geprägt von Dramatik, Leidenschaft und sportlicher Fairness, krönen sich die Erding Gladiators zum Meister der Bayernliga. Eine ganze Stadt feiert diesen Triumph – ein Moment, der in Erinnerung bleiben wird.

